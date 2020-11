EU-Gipfel zu Coronakrise von Budgetblockade überschattet

Veto von Ungarn und Polen gegen Finanzpaket wahrscheinlich Thema des virtuellen EU-Treffens am Donnerstag - EU-Spitzen beraten über Corona-Schnelltests zur Erleichterung von Reisen

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder - darunter Sebastian Kurz (ÖVP) - beraten am Donnerstagabend zum wiederholten Male virtuell über eine Koordination der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nach dem durch die Ablehnung des Rechtsstaatsmechanismus' motivierten Veto Ungarns und Polens gegen das nächste mehrjährige EU-Budget und den Corona-Aufbaufonds am gestrigen Montag ist aber gut möglich, dass aus dem Corona-Gipfel kurzfristig ein Budgetgipfel wird.

Informierten Kreisen zufolge liegt es am deutschen Ratsvorsitz, über das weitere Vorgehen zu entscheiden, das heißt, ob es einen neuen Vorschlag geben wird oder auf die vergangene Woche erzielte Einigung mit dem EU-Parlament gepocht wird. Der Wiederaufbauplan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie sollte 2021 starten. Beobachtern zufolge hätte eine Verzögerung gravierende Auswirkungen, die derzeitige Blockade Warschaus und Budapests wird als veritable "politische Krise" gesehen.

Kurz forderte am Montagabend die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze in Europa. "Da sollten wir sehr klar bleiben. Jetzt wird Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen, da sollten wir genau hinschauen, dass unsere Werte eingehalten werden", sagte der Bundeskanzler. Auch die deutsche Bundesregierung forderte Ungarn und Polen auf, ihre Blockade beim EU-Haushalt und dem Corona-Hilfsfonds aufzuheben. "Es ist nicht die Zeit für Vetos", sagte Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag.

Im Mittelpunkt der Videokonferenz steht jedoch nach wie vor die Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie. Eine große Anzahl von EU-Länder halten Diskussionen über gemeinsame Mindeststandards und -kriterien wie die Einführung von Corona-Schnelltests zur Erleichterung von Reisen für verfrüht. Dies geht aus einem internen Papier hervor, das den EU-Spitzen am Donnerstag vorliegen soll. Fluggesellschaften drängen die Regierungen auf Alternativen zu pauschalen Reisebeschränkungen inmitten der zweiten Infektionswelle in Europa.