EU-Innenkommissarin betont auf Kanaren Kampf gegen Menschenschmuggler

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska haben bei einem Besuch auf den Kanarischen Inseln die Bedeutung des Kampfes gegen kriminelle Menschenschmuggler betont. Angesichts von immer mehr Menschen, die von afrikanischen Staaten aus die gefährliche Überfahrt zu der spanischen Inselgruppe im Atlantik wagen, riefen beide am Freitag zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern auf.

Johansson betonte, dieser Herausforderung müssten sich alle EU-Staaten solidarisch stellen. Es müsse verhindert werden, dass sich die Menschen in kleinen Booten auf "die gefährlichste Fluchtroute" begeben, betonte Johansson. Grande-Marlaska betonte, spanische Polizisten und Experten arbeiteten in den Herkunftsländern mit den dortigen Behörden zusammen, um Bootsflüchtlinge frühzeitig zu entdecken und aufzuhalten, bevor sie sich in Gefahr bringen könnten. Johansson betonte, dass es wichtig sei, jedem, der des Schutzes bedürfe, diesen auch zu gewähren. Wer jedoch nicht verfolgt werde, müsse in sein Herkunftsland zurückgebracht werden, sagte die Schwedin. Zudem müsse Europa dazu beitragen, die Lebensmöglichkeiten der Menschen in Ländern wie Marokko, dem Senegal oder Mauretanien zu verbessern.

Die Zahl der Flüchtlinge auf den Kanaren ist in diesem Jahr stark angestiegen. Seit Jahresbeginn kamen mehr als 12.000 Menschen in rund 470 kleinen offenen Holzbooten auf den Inseln an. Wie viele Menschen bei dem Versuch ums Leben gekommen sind, ist unbekannt. Nur selten werden die Dramen, die sich auf See abspielen, bekannt. Ende Oktober teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit, mindestens 140 Migranten seien kurz nach dem Start vom Senegal aus Richtung Kanaren ertrunken, als ihr Boot Feuer fing.

Die Kanaren liegen nur etwa 100 Kilometer vor der Küste Westafrikas. Die Überfahrt über den offenen Atlantik ist jedoch noch gefährlicher als die über das Mittelmeer.