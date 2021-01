EU-Innenminister beraten über Migration

Nehammer fordert Rückführungen für irreguläre Migranten ohne Bleibewahrscheinlichkeit

Die EU-Innenminister werden sich bei ihrer informellen Video-Konferenz am Donnerstag auf die Migrations- und Asylstrategie der Europäischen Union fokussieren. Das Thema gehört zu den schwierigen Dossiers, die die portugiesische Ratspräsidentschaft vom deutschen Vorsitz übernommen hat. Schlüsselelemente der Asylreform sowie die strittige Frage der Verteilung von Schutzbedürftigen in Europa etwa sind in den Verhandlungen weiter ungelöst.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der an der Konferenz teilnehmen wird, habe sich im Vorfeld des Gesprächs mit seinen Amtskollegen aus Griechenland und Italien beraten, hieß es am Mittwoch aus dem Innenministerium. Diese Länder würden dieselben Interessen wie Österreich verfolgen, "wenn es um Außengrenzschutz, schnellere Rückführungen und rasche Asylverfahren geht".

Nehammer habe während des Gesprächs darauf verwiesen, dass "Österreich bereits jetzt zur Gruppe der Belasteten innerhalb der EU gehöre". Er forderte "Rückführungen für irreguläre Migranten ohne Bleibewahrscheinlichkeit" und eine Verstärkung des Außengrenzenschutzes an der Seegrenze.

Neben Migration stehen auch noch im Zusammenhang mit den durch die Coronavirus-Pandemie eingeführten Reisebeschränkungen der Schengen-Raum sowie die Stärkung des Mandats der europäischen Polizeibehörde Europol auf der Tagesordnung.