EU-Innenminister wollen Austausch über Terror-"Gefährder" verstärken

Österreich durch Nehammer vertreten - Aussprache zu Migrations- und Asylpaket

Die EU-Innenminister wollen am Freitag in einer Videokonferenz eine Erklärung zu Terror annehmen. Ziel sei unter anderem ein stärkerer Austausch über terroristische "Gefährder", hieß es am Donnerstag in Ratskreisen in Brüssel. Daten über "Gefährder", die national verfügbar sind, sollen demnach schneller im ganzen Schengenraum einsehbar sein. Ziel sei es, "Gefährder" in einer EU-Datenbank zu erfassen.

Die deutsche Ratspräsidentschaft hat das Thema Terrorismusbekämpfung infolge der jüngsten Anschläge in Österreich und Frankreich neben der geplanten Aussprache zu dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Migrations- und Asylpaket auf die Agenda gesetzt. Österreich wird von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vertreten.

Laut den offiziellen Informationen wollen die Minister prüfen, wie die gemeinsamen Bemühungen der EU zur Bekämpfung des Terrorismus weiter verstärkt werden können. Die Erklärung hat nach Angaben von Diplomaten deklaratorischen Charakter, konkretere Vorschläge sollen Anfang Dezember von der EU-Kommission kommen.

Die Erklärung verurteilt dem Vernehmen nach die jüngsten islamistisch motivierten Anschläge in Wien und in Frankreich. Außerdem wird Bezug auf den fünften Jahrestag des Terroranschlags von Islamisten in der Pariser Konzerthalle Bataclan, der am morgigen Freitag ist.

Angestrebt wird laut dem Entwurf auch eine schärfere Kontrolle an der EU-Außengrenze, um die Einreise insbesondere von "Foreign Fighters" aus Syrien und dem Irak zu unterbinden. Die Verbesserung des Schutzes der EU-Außengrenzen war eine der wichtigsten Maßnahmen zu Bekämpfung des islamistischen Terrors, über die am Dienstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel sowie der niederländische Regierungschef Mark Rutte mit der EU-Spitze per Videokonferenz über Anti-Terror-Maßnahmen berieten.

Bestehende europäische Vorhaben im Kampf gegen Radikalisierung und zur Löschung von terroristischer Propaganda auf Plattformen im Internet sollen bis Jahresende verabschiedet werden, hieß es weiter in Ratskreisen.

Kommissionspräsidentin Ursula von Leyen kündigte für den 9. Dezember eine Agenda zur Terrorismusbekämpfung an. Zum Schutz der Außengrenzen sollte bis 2023 eine Entry/Exit-Strategie vorliegen, die genaue Kontrollen regle. Die Kommission soll von den EU-Innenministern außerdem eingeladen werden, ein ambitioniertes Instrument zu präsentieren, um die Verantwortlichkeit von Internetfirmen bezüglich illegalem Content und dessen Verbreitung zu betonen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen der EU-Innenminister ist die Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik. Beschlüsse dazu werden allerdings weiterhin nicht erwartet. Die Bundesregierung lehnt eine Verteilung von Asylsuchenden innerhalb Europas strikt ab.