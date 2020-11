EU-Jugendminister wollen Mobilität wiederbeleben

Aschbacher nimmt am Dienstag an Videokonferenz teil - EU-Arbeitsminister für Verringerung von Kinder- und Familienarmut

Die EU-Jugendminister beraten am Montag in einer Videokonferenz darüber, wie die Mobilität und grenzüberschreitende Freiwilligentätigkeit junger Menschen in Europa und auf internationaler Ebene während der Corona-Pandemie und danach wiederbelebt werden kann. Bundesministerin Christina Aschbacher (ÖVP) werde daran teilnehmen, hieß es im Vorfeld. Derzeit sind die meisten jugendspezifischen EU-Programme wie Erasmus+ oder das Europäische Solidaritätskorps stark eingeschränkt.

Bei einem virtuellen Frühstücksgespräch mit Jugendvertretern wird auch EU-Kommissarin Mariya Gabriel anwesend sein. Portugal, das mit Anfang Jänner den EU-Ratsvorsitz von Deutschland übernehmen wird, will zudem seine politischen Prioritäten im Jugendbereich vorstellen.

Österreich hat jüngst die Trio-Präsidentschaftserklärung von Deutschland, Portugal und Slowenien zur Unterstützung von Familien unterzeichnet, anlässlich der informellen Videokonferenz der EU-Arbeits- und Sozialminister am Donnerstag. Ziel der Erklärung ist es, die Auswirkungen der Coronakrise insbesondere für Kinder und Familien, die von Armut bedroht sind, abzufedern.

Außerdem wird darin eine langfristige EU-Strategie zur Verringerung der Kinder- und Familienarmut sowie der sozialen Ausgrenzung zu unterstützt, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Es sei wichtig, dass auf Ebene der EU erkannt werde, welchen Handlungsbedarf es gebe, um EU-weit Familien und insbesondere Kinder "genauso umfassend und treffsicher zu unterstützen, wie wir es in Österreich tun", so Aschbacher dazu.