EU-Justizministertreffen im Zeichen des Kampfs gegen den Terror

Zadić mit Videobotschaft - Themen waren u.a. Hass im Netz und Rechtsstaatlichkeit

Das virtuelle Treffen der EU-Justizminister am Mittwoch ist ganz im Zeichen des Kampfs gegen den Terrorismus gestanden. "Die Terroranschläge in Europa und der Anschlag in Wien richten sich gegen unsere Lebensweise, unsere Grundwerte und unsere Freiheiten", sagte Justizministerin Alma Zadić (Grüne)in einer Videobotschaft an ihre EU-Kollegen. "Und diese werden wir uns aber nicht nehmen lassen."

Sie betonte auch, dass "wenngleich wir ein großes Bedürfnis nach mehr Sicherheit haben, müssen wir immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten, damit wir am Ende nicht das verlieren, wofür wir eigentlich stehen." Zadić konnte aufgrund des zeitgleich stattfindenden Justizausschusses im Parlament nicht an der EU-Sitzung teilnehmen.

Seit den Anschlägen in Wien, Dresden und Nizza in diesem Jahr steht das Thema ganz oben auf der Agenda der EU-Minister. Bei dem Treffen am Dienstag ging es um wirksamere Bekämpfung von Hetze im Internet, um eine Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit, um einen Bericht über die Unterstützung der Opfer des Terrorismus und um Schlussfolgerungen zum Europäischen Haftbefehl.

Es wurde über Online-Plattformen gesprochen, hieß es aus dem Justizministerium, die EU-Kommission plane mit dem kommenden Digital Service Act (DSA), große Internetplattformen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Der Entwurf für den "Digital Services Act" ist aktuell für den 9. Dezember geplant.

In Sachen Hass im Netz hat Österreich schon erste Schritte getätigt. Des entsprechende Gesetz passierte vergangene Woche mit breiter Mehrheit den Justizausschuss des Nationalrats. Es zielt vor allem auf einen besseren Schutz der Opfer ab und enthält als zentrale Punkte ein vereinfachtes Unterlassungsverfahren bei Hasspostings, die Ausweitung des strafrechtlichen Bildnisschutzes durch Einführung des Tatbestands "Upskirting" und insgesamt die verbesserte Durchsetzung des Löschens von verletzenden und diskriminierenden Mitteilungen und Darbietungen aus dem Netz.

Weiters seien "auch im Bereich des Opferschutzes nach terroristischen Straftaten Verbesserungen geplant", teilte das Justizministerium mit. In ganz Europa sollen nationale Kontaktstellen für Terroropfer eingerichtet werden. Österreich habe den Prozess bereits begonnen.

Abgesehen von Terror stand auch die Rechtstaatlichkeit auf der Tagesordnung der EU-Minister. "Jedes Land in Europa muss eine unabhängige Justiz gewährleisten", forderte Zadić. Sie begrüßte die neuen Rechtsstaatlichkeitsberichte der EU-Kommission, die auf heftigen Protest in Polen und Ungarn stoßen.