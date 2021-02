EU-Kommission genehmigte Staatshilfe für slowenische Fraport-Tochter

Fraport übernimmt Laibacher Flughafen Der deutsche Flughafenbetreiber Fraport kauft die Mehrheit am Flughafen Ljubljana. Der Kaufvertrag für 75,5 Prozent der Anteile an dem Flughafenbetreiber Aerodrom Ljubljana wird am Freitagnachmittag unterzeichnet. Der Kaufpreis für den Mehrheitsanteil beträgt nach Angaben von Fraport 177,1 Mio. Euro. Pro Aktie sind das 61,75 Euro - der aktuelle Börsenkurs beträgt 57 Euro.