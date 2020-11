EU-Kommission lädt am Montag Innenminister zu erstem Schengen-Forum

Auch Mitglieder des EU-Parlaments nehmen teil - Um Vertrauen wiederherzustellen und Zusammenarbeit zu stärken

Die EU-Kommission lädt Innenminister sowie Mitglieder des EU-Parlaments am Montag zu einem ersten virtuellen Schengen-Forum ein. Damit soll angesichts aktueller Herausforderungen die Zusammenarbeit und der politische Dialog gefördert werden, wie die EU-Behörde in Brüssel am Freitag mitteilte, die sich davon eine Wiederherstellung des Vertrauens unter den Teilnehmern des Abkommens verspricht. Während der Coronakrise hatten viele Schengen-Länder ihre Grenzen geschlossen.

Die Videokonferenz beginnt demnach um 9.00 Uhr mit einer Ansprache der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anlässlich des 35. Jahrestages des Schengen-Raumes. Zu den Diskussionsthemen gehören unter anderem die Lehren aus der Coronapandemie und die Rolle des Schengen-Raumes bei der wirtschaftlichen Erholung, die Nutzung von Alternativen zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen, Fortschritte bei der Überarbeitung des Schengener Grenzkodex sowie Verbesserungen bei der Verwaltung der EU-Außengrenzen, der polizeilichen Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs. Auch um die Strategie für einen stärkeren Schengen-Raum, die Mitte 2021 vorgestellt werden soll, wird es laut den Informationen der EU-Kommission gehen.

EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, sowie die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Schengen-Kontrolle des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU- Parlaments, Tanja Fajon, nehmen an der Videokonferenz demnach ebenfalls teil. Das Innenministerium war für eine Auskunft hinsichtlich der Teilnahme von Bundesminister Karl Nehammer (ÖVP) bisher nicht zu erreichen.