EU-Kommission macht Bosnien wegen Flüchtlingslage schwere Vorwürfe

"Welt" beruft sich auf vertraulichen Bericht - Grünen-Chefin: "EU hat klar Mitverantwortung"

Die EU-Kommission in Brüssel macht Bosnien-Herzegowina laut einem Zeitungsbericht wegen der aktuellen Lage rund um das Flüchtlingslager Lipa schwere Vorwürfe. "Es muss wiederholt werden, dass die EU-Politik konsistent und kohärent war, und die EU alle finanziellen Mittel bereitgestellt hat, die nötig waren", zitierte die deutsche Tageszeitung "Welt" vom Freitag laut Vorausbericht aus einem vertraulichen Bericht.

"Die Behörden in Bosnien-Herzegowina sind auf verschiedenen Ebenen nicht dem Rat und den Bewertungen der EU, von internationalen Partnern und anderen Organisationen gefolgt. Das Land steht jetzt im dritten Jahr hintereinander vor demselben Problem", heißt es in einem vertraulichen "Situationsbericht" zur Migration in der EU, der laut "Welt" vor wenigen Tagen erschienen ist und der Zeitung vorliegt.

Die EU verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass zuletzt am 2. Dezember ein Treffen von hohen EU-Repräsentanten und den Botschaftern aus Österreich, Deutschland und Italien mit dem bosnischen Sicherheitsminister stattgefunden hätte, in dem bereits auf die untragbare Situation im Flüchtlingslager Lipa hingewiesen wurde.

Festgestellt wird den Angaben zufolge in dem Bericht der EU-Kommission auch, dass sich die von der bosnischen Armee zur Verfügung gestellten 20 beheizten Zelte häufig in einem mangelhaften Zustand befänden. "Unglücklicherweise sind nicht alle Zelte in einem perfekten Zustand und die Migranten beklagen, dass Wasser durch Löcher eindringt und die Luft verschmutzt ist, weil die Heizsysteme mit Kraftstoff angetrieben werden und keine Ventilatoren vorhanden sind."

Wegen fehlender sanitärer Anlagen litten "viele Menschen" auch an Hautkrankheiten. Einige Migranten weisen laut Bericht auch Covid-19-Symptome auf. Laut Bericht schlafen derzeit etwa 1.900 Migranten im Freien, wobei die Temperaturen nachts auf bis zu minus 15 Grad Celsius fielen. Außerdem habe ein Hungerstreik von Migranten stattgefunden, der am 5. Jänner aber beendet worden ist.

Ska Keller, die Fraktionschefin der Grünen im Europäischen Parlament, gibt der EU eine Mitschuld an den Zuständen. "Die EU hat ganz klar eine Mitverantwortung an der Situation in Bosnien. Die Flüchtlinge, die dort stranden, wurden oft unter Gewaltanwendung und illegal aus Kroatien zurück gedrängt", sagte Keller der "Welt". Es brauche ein sofortiges Ende der illegalen Abdrängung in Kroatien und "ein echtes europäisches und solidarisches Asylsystem, was weder Menschen in Not noch einzelne Menschen im Stich lässt".

Die Europäische Union hat in den vergangenen drei Jahren Bosnien-Herzegowina mit über 88 Millionen Euro für den Bereich Migrationssteuerung unterstützt.