EU-Kommission startet wegen NGO-Gesetz neues Verfahren gegen Ungarn

EuGH-Urteil zum Umgang mit Nichtregierungsorganisationen widersetzt

Ungarn widersetzt sich nach Ansicht der EU-Kommission einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Umgang mit Nichtregierungsorganisationen. Deshalb leitete die Brüsseler Behörde am Donnerstag ein neues Verfahren gegen Ungarn ein. Lenkt die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban nicht ein, drohen dem Land hohe Geldstrafen.

"Der Europäische Gerichtshof war deutlich - die von der ungarischen Regierung verhängten Einschränkungen für die Finanzierung von Organisationen der Zivilgesellschaft sind nicht in Einklang mit EU-Recht", sagte EU-Kommissionsvize Vera Jourova. Deshalb mache man nun diesen "entschiedenen Schritt". NGOs seien ein unverzichtbarer Teil unserer Demokratien. "Wir müssen sie unterstützen, nicht bekämpfen." Die EU-Kommission überwacht in der Staatengemeinschaft die Einhaltung von EU-Recht.

Ungarn müsse nun innerhalb von zwei Monaten alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen, um dem EuGH-Urteil vom Juni zu entsprechen, forderte die Brüsseler Behörde. Andernfalls könnte sie den Fall erneut vor das höchste EU-Gericht bringen und finanzielle Sanktionen fordern. Das neue Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ist auch ein Zeichen dafür, dass die EU-Kommission die Geduld mit dem mitteleuropäischen Land verliert. Die EU-Kommission klagte in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreich gegen Ungarn vor dem EuGH, häufig ging es um die Asyl- und Migrationspolitik.

SPÖ und Grünen begrüßten das neue Verfahren gegen Ungarn. "Es ist höchste Zeit, dass wir alle Instrumente nutzen, um den Rechtsstaatsabbau in Ungarn zu stoppen", kritisierte die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath in einer Aussendung. "NGOs und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International sind in Ungarn regelrechter Schikane durch die Regierung ausgesetzt. Das muss aufhören", so Vollath, die als Ungarn-Berichterstatterin der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament forderte, dass sämtliche EuGH-Urteile betreffend Ungarn auf Umsetzung überprüft werden.

Die Grünen begrüßten die Fristsetzung der EU-Kommission. "Es ist wichtig und richtig, dass die EU-Kommission nun konkrete Maßnahmen ankündigt, um Orbans antidemokratische und autokratische Bestrebungen in die Schranken zu weisen", erklärte die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament Monika Vana. Wer, wie Ministerpräsident Orban, derart provokant Urteile des EuGH ignoriere, müsse mit finanziellen Sanktionen zur Rechenschaft gezogen werden, forderte sie. Ihr Parteikollege im Nationalrat Michel Reimon, Europasprecher der Grünen, appellierte einmal mehr an der Koalitionspartner: "Die ÖVP sollte auf Othmar Karas hören und Orbán aus der EVP ausschließen - das ist der einzig logische Schritt", erklärte Reimon in einer Aussendung.

Das nun betroffene NGO-Gesetz wurde 2017 verabschiedet. Es sieht vor, dass sich NGOs, die Spenden aus dem Ausland erhalten, ab einem Schwellenwert bei den ungarischen Behörden registrieren lassen müssen. Die Informationen werden online veröffentlicht. Zudem müssen die NGOs auf ihrer Webseite und in anderen Veröffentlichungen angeben, sie seien eine "aus dem Ausland unterstützte Organisation". Kritikern zufolge ist das Gesetz auf den US-Investor und Großspender George Soros zugeschnitten. Orban führt seit Jahren Kampagnen gegen den aus Ungarn stammenden Holocaust-Überlebenden und greift dabei auf antisemitische Stereotypen zurück.

Um unter das NGO-Gesetz zu fallen, muss eine Organisation mehr als 7,2 Millionen Forint (etwa 20.500 Euro) im Jahr aus dem Ausland erhalten. Zudem muss sie bei der Registrierung die Anzahl der Spender angeben, deren Unterstützung 500.000 Forint (etwa 1.500 Euro) übersteigt.

Viele NGOs, die unter diese Bestimmungen fallen, weigern sich, sie auf sich anzuwenden, weil sie das Gesetz für verfassungswidrig halten. Bisher wurde keine von ihnen mit einer Strafe belangt. Allerdings wurde einer NGO im Bildungsbereich eine EU-Förderung vorenthalten, deren Auszahlung eine staatliche Stelle abwickelt. Diese hatte bereits nach dem EuGH-Urteil verlangt, dass die Organisation eine Erklärung abgibt, ob sie unter das NGO-Gesetz falle. Die NGO hatte dies unter Verweis auf ihre Ablehnung des NGO-Gesetzes nicht getan.

Der EuGH hatte im Juni befunden, dass die Regeln diskriminierend seien und die betroffenen Organisationen, aber auch die Spender ungerechtfertigt einschränkten. Dies verstoße unter anderem gegen den Grundsatz des freien Kapitalverkehrs. Ebenso verletze es unter anderem die Rechte auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten.