EU-Kommission will geistige Eigentumsrechte besser schützen

Neuer Aktionsplan fokussiert auf Klein- und mittelständische Unternehmen - Einheitliches Patentsystem gefordert

Die EU-Kommission will künftig vor allem klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) beim Schutz der geistigen Eigentumsrechte unterstützen und ruft die EU-Länder in einem neuen Aktionsplan auf, ein einheitliches Patentsystem zu schaffen. EU-Kommissar Thierry Breton sieht es als Problem an, dass einige der innovativsten Unternehmen in Europa angesiedelt, aber nicht in der Lage sind, "ihre Erfindungen zu schützen und daraus Kapital zu schlagen".

"Wir schlagen vor, unser System für geistiges Eigentum zu überarbeiten, um Europas Fähigkeit zu stärken, Technologien der nächsten Generation zu entwickeln und die Fortschritte bei der Datenverarbeitung und im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) widerzuspiegeln", so Breton anlässlich der Vorstellung des Aktionsplans am Mittwoch in Brüssel. Unternehmen sollten ihr Wissen in Krisenzeiten schnell bündeln und die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise sowie die digitale und grüne Wende in der EU befördern können.

Die EU-Kommission ruft die EU-Länder zu einer raschen Einführung eines einheitlichen Patentsystems und der Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Patente auf, um sicherzustellen, dass Unternehmen "Zugang zu schnellen, effektiven und erschwinglichen Schutzinstrumenten haben und die Fragmentierung und Komplexität des aktuellen Systems verringert" wird. Klein- und mittelständischen Unternehmen sollen Informationen und finanzielle Unterstützung angeboten werden. Im ersten Jahr sollen dafür 20 Millionen Euro aus dem Fonds des EU-Amtes für geistiges Eigentum (EUIPO) zur Verfügung stehen.

Der Aktionsplan der EU-Kommission sieht generell eine Verbesserung des Schutzes und der Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten und deren Anpassung an das "digitale Zeitalter" vor. Dazu gehören zusätzliche Schutzzertifikate für patentierte Arznei- und Pflanzenschutzmittel sowie die Modernisierung des EU-Designschutzes. Auch die landwirtschaftlichen Herkunftsbezeichnungen sollen gestärkt und die Machbarkeit einer Ausweitung auf nicht-landwirtschaftliche Produkte festgestellt werden.