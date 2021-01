EU-Kommission will Tschechiens Gesetz zu Lebensmittelimporten prüfen

Beschränkungen könnten gegen EU-Recht verstoßen

Die EU-Kommission will ein tschechisches Gesetz zur Begrenzung von ausländischen Lebensmitteln in Supermärkten unter die Lupe nehmen, sollte es in Kraft treten. EU-Länder müssten bei nationalen Maßnahmen sicherstellen, dass diese nicht gegen die Prinzipien der EU verstießen, stellte eine Sprecherin am Donnerstag klar. "Immer wenn restriktive Maßnahmen beschlossen werden, sollten diese auf das begrenzt sein, was wirklich notwendig und verhältnismäßig ist", so die Sprecherin.

Zudem betonte die Kommissionssprecherin, dass Maßnahmen zur Stärkung heimischer Produkte andere Mitgliedsstaaten nicht benachteiligen dürften. Das Abgeordnetenhaus in Prag hatte am Mittwoch einer Gesetzesvorlage zugestimmt, die noch von der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, gebilligt werden muss. Vom kommenden Jahr an sollen die wichtigsten Lebensmittel zu 55 Prozent aus heimischer Produktion stammen. Die Quote soll bis 2028 auf 73 Prozent ansteigen.

Kritiker hatten bereits Bedenken geäußert, dass die Beschränkungen gegen EU-Recht verstoßen könnten. Darauf wiesen mach einem Bericht der Zeitung "Hospodarske noviny" auch die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und sechs weiterer Mitgliedsstaaten hin. Der gemeinsame Binnenmarkt gilt als eine der wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union.