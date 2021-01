EU-Kommissionsvertreter: "Tendenz zur Selbstverzwergung" der Europäer

Selmayr: Verhältnis zu USA Priorität für Europa - Mehr Realpolitik gegenüber Türkei gefordert

Europa müsse in erster Linie wieder ein gutes transatlantisches Verhältnis zu den USA unter Präsident Joe Biden herstellen, um geopolitisch eine Rolle zu spielen, sagte der EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr am Montagabend. Zweite Priorität müsse ein "klares und nicht naives Verhältnis zu China" sein, und drittens "Ordnung in unserer Nachbarschaft", zu Ländern wie Großbritannien, der Türkei und Russland.

Selmayr kritisierte in einem Vortrag beim "Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik" (AIES) eine gewisse "Tendenz zur Selbstverzwergung" in Europa, wonach die Europäer nicht daran glauben würden, dass sie geopolitisch mitspielen könnten. Dem widersprach der EU-Kommissionsvertreter aber entschieden. Europa habe durch seine Wirtschaftsmacht eine beachtliche Power und setze damit auch weltweit Standards. Sogar bei den weltweiten Militärausgaben liege die Europäische Union an zweiter Stelle hinter den USA und müsse sich "sicher nicht vor China und Russland verstecken", auch wenn die Europäer ihre Kräfte noch schlecht bündelten.

Die vergangenen vier Jahre unter US-Präsident Donald Trump bezeichnete Selmayr als "schlimme Zeit", da Trump die EU als Feind und Sicherheitsgefahr gesehen habe. Dennoch sei dies für die Europäer auch eine heilsame Erfahrung gewesen. "Wir können nicht zurück in die Komfortzone vor Trump", so Selmayr. Zum einen müsse Biden nunmehr nach der Devise "America first" ein zutiefst gespaltenes Land einen. Zum anderen werde Europa auch unter Biden mehr finanzielle und sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen müssen. Europa müsse sich als selbstbewusster und verantwortlicher Partner wieder mit den USA verbinden.

Dass sich die derzeitige EU-Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen als "geopolitische Kommission" bezeichnet hat, führte Selmayr auf drei Erfahrungen zurück, welche die Europäer erschüttert hätten. Es seien dies die völkerrechtswidrige Krim-Annexion durch Russland 2014 sowie das Brexit-Referendum und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten 2016 gewesen.

Europa werde immer die Werte und Grundsätze eher mit den USA als mit China teilen, so Selmayr. An eine "tripolare Weltordnung" zwischen USA, China und Europa glaube er daher nicht. Europa müsse sich aber auch mit schwierigen Partnern beschäftigen und "ein Stück realpolitischer werden". Als solche Länder nannte Selmayr Indien, aber auch die Türkei. "Ich weiß, dass die Türkei in Österreich nicht ein geschätzter Partner ist." Man könne aber nicht Migration kontrollieren und nicht mit der Türkei zusammenarbeiten wollen, sondern müsse "einen modus vivendi" finden. Das die Türkei derzeit wieder Interesse an einer Annäherung an die EU habe, führt Selmayr nicht zuletzt auf den Machtwechsel in Washington zurück. Dieser habe auch "seine Wirkung auf andere Autokraten in der Welt".