EU-Kritik in Ungarn wegen schleppender Corona-Impfstoff-Lieferung

Kanzleramtsminister: Chinesischer Impfstoff in greifbarer Nähe - Gesamte Bevölkerung könnte innerhalb von zwei Wochen geimpft werden

Kritik an der schleppenden Lieferung von Corona-Impfstoff seitens der Europäischen Union hat der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas heute (Donnerstag) im Rahmen einer Online-Pressekonferenz geübt. Dabei könnte Ungarn im Besitz der nötigen Vakzine die Landesbevölkerung innerhalb von zwei Wochen impfen, zitierte ihn die Ungarische Nachrichtenagentur MTI.

Die wöchentliche, nur langsam über die EU eintreffende Liefermenge würde unter 100.000 Dosen liegen, so dass es etwa 30 Wochen bedürfe, um drei Millionen der besonders gefährdeten Menschen zu impfen. Stütze sich Ungarn nur auf die EU-Vakzine-Beschaffung, könnte es frühestens im Sommer zu einer Öffnung kommen, so Gulyas.

Der bisher über die EU eingetroffene Impfstoff reicht für die Immunisierung von 129.860 Menschen, wobei bisher 96.100 Personen geimpft wurden. Ungarn hat über die EU 19,7 Millionen Dosen Impfstoff bestellt.

Angesichts der langsamen Lieferungen verhandelte Ungarn mit dem chinesischen Unternehmen Sinopharm. Dessen Impfstoff sei in greifbarer Nähe, betonte der Minister. Die erste Lieferung könne selbst eine Million Dosen umfassen, wobei der Zeitpunkt der Lieferung nur von der Schnelligkeit der ungarischen Genehmigung abhinge.

Die Regierung werde eine Kampagne starten, um die verhaltene Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen, kündigte er an. Dabei sollen geimpfte Personen von Quarantänepflichten befreit werden und verschiedene Erleichterungen genießen. Die Impfung in Ungarn sei freiwillig, betonte der Minister. Bisher hätten sich etwa 1,5 Millionen Menschen in Ungarn mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern für die Impfung registriert. Ungarn habe den Gipfel der zweiten Pandemie-Welle zwar überwunden, was jedoch keine europäische Erscheinung wäre, so dass die Gefahr des Imports des Virus weiter bestünde, sagte Gyulas.

In den vergangenen 24 Stunden starben 118 Menschen an oder in Verbindung mit Corona, 1.926 Neuinfektionen wurden verzeichnet. 4.689 Infizierte befanden sich in Spitälern. 344 mussten künstlich beatmet werden.

Auch in Ungarn wurde laut dem Corona-Krisenstab inzwischen die Mutation des Coronavirus, die erstmals in England entdeckt worden war und die als deutlich ansteckender gilt, nachgewiesen. Die britische Virusvariante sei in Proben von drei Patienten gefunden worden.