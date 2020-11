EU-Landwirtschaftsminister beraten am Montag über Agrarstrategie

Köstinger für verpflichtende Herkunftskennzeichnung - Auch Mercosur-Abkommen ist Thema

Die EU-Agrarminister, darunter die österreichische Ressortchefin Elisabeth Köstinger (ÖVP), wollen am Montag in einer Videokonferenz über die Farm-to-Fork-Strategie (vom Hof auf den Teller) für eine nachhaltigere Landwirtschaft beraten. Außerdem steht unter "Sonstiges" erneut das umstrittene Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten auf der Tagesordnung.

"Regionalität und gesunde, sichere Lebensmittel stehen für uns an oberster Stelle. Österreich ist in vielerlei Hinsicht Vorbild für Europa", erklärte Köstinger im Vorfeld der Videoschaltung. "Die Regionalität bei der Lebensmittelproduktion muss auch bei der EU-Kommission an oberster Stelle stehen, denn nur so können wir einen Beitrag zum Green Deal leisten." Köstinger forderte erneut, dass Rahmenbedingungen für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung auf europäischer Ebene geschaffen und in der Farm-to-Fork-Strategie verankert werden.

Weitere Themen auf der Agenda des EU-Ministerrates ist die Lebensmittelverschwendung. Es sollen die bisherigen Fortschritte im Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmittel bewertet werden. Auch um die aktuelle Lage auf dem Agrarmarkt geht es, es sind allerdings keine Beschlüsse vorgesehen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft soll über die EU-Waldstrategie für die Zeit nach 2020 informieren. Auch die Vorbereitung des Welternährungsgipfels der Vereinten Nationen ist ein Thema.