EU-Landwirtschaftsminister beraten Fischerei, Handelsabkommen und GAP

Am Montag virtuelles Treffen mit Landwirtschaftsministerin Köstinger

Fischerei, Handelsabkommen und die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) beraten die EU-Landwirtschaftsminister bei ihren ersten virtuellen Treffen in diesem Jahr am Montag. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird daran teilnehmen.

Die Gespräche starten am Vormittag mit der Fischerei. Dort werden die bilateralen Konsultationen zwischen der EU und Großbritannien über die Fangmöglichkeiten für 2021 und im Fall der Tiefseebestände für 2021 und 2022 vorbereitet, hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium am Freitag. Diese wurden im Dezember nur für drei Monate festgelegt, da es damals noch kein Abkommen gab.

Am Nachmittag debattieren die EU-Landwirtschaftsminister dem Vernehmen nach Handelsthemen im Agrarbereich und die Auswirkungen von Freihandelsabkommen wie zum Beispiel das umstrittene Abkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. In Österreich votierte der EU-Unterausschuss des Nationalrats im Vorjahr gegen das Mercosur-Abkommen.

Köstinger bekräftigte im Vorfeld: "Ein Mercosur-Abkommen am Rücken unserer bäuerlichen Familienbetriebe wird es mit uns nicht geben, dagegen werden wir weiterhin kämpfen. Rindfleisch oder Zucker aus Übersee sind nicht notwendig." Sie verwies auf "deutlich niedrigere Produktionsstandards" in den Ländern.

Schlussendlich steht noch die GAP-Reform auf der Tagesordnung. Im Rahmen dessen wird unter anderem darüber diskutiert, wie Landwirtschaft in Europa nachhaltiger und krisenfester gestaltet werden kann. Derzeit finden die sogenannten Trilog-Verhandlungen statt, also Gespräche zwischen dem Ministerrat, dem EU-Parlament und der EU-Kommission. Ein Abschluss der Verhandlungen in diesem Jahr ist möglich.

"Die Bäuerinnen und Bauern in ganz Europa haben ein Recht auf klare Rahmenbedingungen und brauchen Planungssicherheit für die nächsten Jahre, damit sie weiter unsere Lebensmittel produzieren und Europas Selbstversorgung sichern können", forderte Köstinger. Sie zeigte sich optimistisch, dass es in den kommenden sechs Monaten zu einer Einigung kommt.