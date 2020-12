EU-Migrationsreform - Nehammer pocht auf Drittstaatskooperationen

Innenminister begrüßt Fortschritte im Kampf gegen Terrorismus - Virtuelles Treffen der EU-Innenminister

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) pocht angesichts der Asyl- und Migrationsstrategie der EU auf "bessere Rückführungen und Drittstaatskooperationen". Diese beiden Aspekte "haben für uns nach wie vor höchste Priorität", teilte Nehammer beim virtuellen EU-Innenrat am Montag der APA mit. "Froh" zeigte sich der Ressortchef unterdessen über die EU-Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte.

Die EU-Staaten sind seit Jahren völlig zerstritten über die Asylpolitik. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie Migranten verteilt werden sollen. Im aktuellen System sehen sich vor allem die südlichen Länder belastet, in denen viele Schutzsuchende ankommen. Andere Staaten wie Österreich, Polen oder Ungarn lehnen es jedoch ab, sich zur Aufnahme von Migranten verpflichten zu lassen. Um die Blockade zu lösen, hatte die EU-Kommission im September neue Reformvorschläge vorgelegt.

Nehammer betonte, Österreich gehöre "in Europa zur Gruppe der Belasteten, da wir alleine in den letzten 5 Jahren rund 200.000 Asylanträge zu bewältigen hatten". Es brauche eine "massive Reduktion der illegalen Migration und vor allem rasche Verfahren an der EU-Außengrenze damit sich Menschen mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit erst gar nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa machen". Nehammer forderte eine bessere Kooperationen mit Drittstaaten: "Die bestehenden Rückkehrabkommen reichen nicht aus."

Der Innenminister begrüßte unterdessen die EU-Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte. "Leider wird das Internet stark genützt, um Menschen zu radikalisieren und Hass und Hetze zu verbreiten", so Nehammer. Es sei die Pflicht der EU, "hier einen Riegel vorzuschieben und alles zu tun, um den Terroristen die Plattform des Internets zu entziehen". Dabei seien "vor allem die Internetprovider" in der Pflicht.

Dienste wie Facebook oder Youtube müssen Terrorpropaganda in der EU künftig binnen einer Stunde löschen, nachdem sie von der zuständigen Stelle eines EU-Staats dazu aufgefordert worden sind. Darauf hatten sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten am Donnerstag geeinigt. Für systematische Verstöße drohen den Seiten-Betreibern hohe Strafen.

Im Kampf gegen Terrorismus, Extremismus und Organisierte Kriminalität sind für Nehammer grenzüberschreitende Kooperationen "ein ganz wesentlicher Faktor zum Erfolg". "Genauso wie sich das Verbrechen stetig verändert und weiterentwickelt müssen auch wir uns im Kampf gegen die Verbrecher ständig weiterentwickeln", so der Innenminister.