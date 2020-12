EU muss nach dem Corona-Jahr wieder Visionen für Zukunft entwicklen

Edtstadler wartet "ungeduldig" auf Start der Zukunftskonferenz - Gewessler: Umsetzung der Klimaziele größte Aufgabe

Die EU braucht nach dem schwierigen Corona-Jahr 2020 wieder Visionen und mehr Gemeinsamkeiten. In diesem Punkt waren sich am Dienstag österreichische Spitzenpolitiker bei einer Online-Diskussion des "Europa Club Wien" einig. Das wichtigste sei jetzt der Start der EU-Zukunftskonferenz, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Für Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist die Umsetzung des Green Deal eine der größten Aufgaben Österreichs in der EU.

Edtstadler hofft, dass das Interesse an der EU wieder gestiegen ist. Sie wolle die Bürger mitnehmen und auch, dass die EU ein entscheidender Faktor in der Innenpolitik werde. Edtstadler räumte ein, sie habe im Zuge des EU-Budgetstreits um die Rechtsstaatlichkeit und den Vetos von Polen und Ungarn befürchtet, dass dies der Beginn des Auseinanderfallens der EU wäre. Nun seien zwar Fragen wie die EU-Erweiterung und der Brexit noch ungelöst, doch habe die EU große Lösungen beim Budget und bei der Entwicklung und Beschaffung von Corona-Impfstoffen zustande gebracht. "Darauf dürfen wir schon stolz sein." Sie sehe der EU-Zukunftskonferenz ungeduldig entgegen. Österreich trete für ein breites und offenes Mandat ein, das auch EU-Vertragsänderungen nicht ausschließe.

Gewessler sieht in der Umsetzung der EU-Klimaschutzziele die größte Herausforderung. "Die Chance, die Lokomotive zu sein und nicht auf den Zug aufzuspringen, bietet sich nicht ewig", sagte sie. In der Coronakrise habe sich gezeigt, wie fragil das gemeinsame Europa sei. Man habe aber auch gesehen, dass Europa handlungsfähig sei. "Die Klimakrise ist die große Krise", sie habe Auswirkungen auf Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildung und Außenpolitik. Wenn Europa die Transformation und die Sicherung von Wohlstand gelinge, habe dies auch eine Strahlkraft auf andere Kontinente. Dabei dürfe die EU niemanden zurücklassen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sagte, die EU sei besser als von populistischen Politikern dargestellt. Die Politik müsse wieder stärker ein europäisches Wir-Gefühl in den Vordergrund rücken anstelle von nationalen Egoismen. "Wenn wir das nicht machen, werden wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen können." Ludwig wünscht sich, dass die Städte noch mehr Gehör in der EU finden.

Uneins zeigten sich die Teilnehmer der Diskussion beim Thema Asyl- und Migrationspolitik. Wenn die EU nicht verhindere, dass in Griechenland Flüchtlingskinder "von Ratten angenagt werden", stelle sich die Frage, ob sie dann das Ziel der Klimaneutralität schaffe, wandte die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon ein. Dass in der EU-Asyl- und Migrationspolitik nichts weitergehe, zeige die "dysfunktionale Entscheidungsmechanismen" in der EU. Nötig wäre ein Umbau mit einer Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten und grenzüberschreitenden Listen. Die Europäer würden viel europäischer denken als nationale Regierungschefs beim EU-Gipfel. Österreich sollte eine noch pro-aktivere europäische Politik gestalten, forderte Gamon.

Auch Ludwig kritisierte die unwürdige Flüchtlingsunterbringung auf Lesbos, dies dürfe es in Europa nicht geben. Dies liege nicht am Geld, sondern an mangelnder Bereitschaft zu einer Lösung im Spannungsfeld zwischen nationaler Politik und gemeinsamen europäischen Interessen. Es sei wichtig, Verantwortung an europäische Institutionen abzugeben, aber auch, dass die Bevölkerung mitwirken könne.

Edtstadler forderte, es brauche zuerst eine Lösung für den europäischen Außengrenzschutz, dann erst müsse man über die Neuansiedlung (Resettlement) von Flüchtlingen reden. "Wir werden es nicht schaffen, alle in Europa aufzunehmen."

"Kein US-Präsident wird mehr den Job für Europa machen. Wir müssen unser Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand nehmen", forderte EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr. Zudem verändere sich die Geopolitik durch das wirtschaftliche Aufstreben Chinas und das Erstarken autoritärer Mächte in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas.

Auch Edtstadler sagte, die EU dürfe sich der Welt nicht so zeigen, als wäre sie nur mit sich selbst beschäftigt. "Wir müssen mitspielen im Verhältnis zwischen den USA und China, die EU muss sich als globaler Player beweisen." In der EU habe Österreich eine wichtige Brückenfunktion in Richtung Osten und zum Westbalkan. Inhaltlich sei Österreich "Tempomacher", etwa bei der Digitalisierung oder gegen Hass im Netz. Österreich suche sich auch Verbündete, etwa Frankreich in der Terrorismusbekämpfung.