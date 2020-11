EU-Parlament befasst sich mit Nachhaltigkeit und Produktsicherheit

Österreichische EU-Abgeordnete von ÖVP, SPÖ und NEOS sehen großes Potenzial in Kreislaufwirtschaft

Das EU-Parlament stimmt kommende Woche über zwei Berichte zur Nachhaltigkeit des EU-Binnenmarktes und Produktsicherheit ab. Konkret geht es dabei unter anderem um die Haltbarkeit und das Recycling von Produkten, das "Recht auf Reparatur" und Konsumentenschutz im Online-Handel. Österreichische EU-Abgeordnete von ÖVP, SPÖ und NEOS sehen großes Potenzial in der Kreislaufwirtschaft, zu Regulierungsansätzen bestehen jedoch unterschiedliche Ansichten.

Die ÖVP-EU-Abgeordnete Barbara Thaler sprach sich am Freitag in einem Online-Pressegespräch für mehr Ressourceneffizienz auf dem EU-Binnenmarkt aus, warnte jedoch im globalen Kontext vor einer Überregulierung, die dem Wettbewerb schade und die EU-Bürger entmündige. Erst kürzlich hätten asiatische Länder das weltgrößte Freihandelsabkommen abgeschlossen, das 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung umfasse. "Wenn wir in Europa nicht aufpassen und überregulieren, wird Asien an uns vorbeiziehen", warnte die EU-Abgeordnete und sprach sich für "Nachhaltigkeitspolitik mit Hausverstand" aus.

Diese könne man "nicht mit Quoten und Verboten" hineinprügeln, sagte sie und nannte den Vorschlag, die Garantie auf die geschätzte Lebensdauer eines Produktes zu verlängern, "weltfremd". Die Lebensdauer hängt ihrer Ansicht nach stark von der Art der Verwendung ab. Es gehe darum, das Konsumverhalten zu beleuchten, schließlich gebe es neben der "technischen Obsoleszenz" auch eine "psychologische" - Konsumenten würden Produkte oft früher tauschen als notwendig.

EU-SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder sieht hingegen konkrete Maßnahmen für einen Übergang von der linearen zur Kreislaufwirtschaft im globalen Kontext für den europäischen Binnenmarkt als wichtig an und erwartet sich Impulse von "strengen Vorgaben" für Langlebigkeit, Reparatur und Wiederverwertbarkeit. Der größte CO2-Fußabdruck entstehe bei der Herstellung von neuen Produkten, 80 Prozente seien es bei Mobiltelefonen, von denen nur 15 Prozent recycelt werden, so Schieder.

Der EU-Abgeordnete sprach sich daher für die Etablierung einer "Kultur des Wiederverwertens" aus. Dabei könnte die sogenannte Öffentliche Hand eine Vorreiterrolle einnehmen - Verwaltungen machten 16 Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus und könnten starke Signale an die Märkte senden, zitierte er aus dem Bericht "Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für Unternehmen und Verbraucher".

Für die NEOS-EU-Abgeordnete Claudia Gamon sind in den Berichten "viele Fragen noch nicht beantwortet". So ist es ihrer Meinung notwendig, das vorgeschlagene "Recht auf Reparatur" auf jede Branche anzupassen. Gamon ist es wichtig, dass "kleine Anbieter" nicht verdrängt werden. Eine nachhaltigere Wirtschaft werde gebraucht, man müsse diese jedoch gemeinsam mit den Unternehmen gestalten. Die EU-Kommission ist für konkrete Gesetzesvorschläge zuständig, das EU-Parlament, das neben den EU-Ländern diesen zustimmen muss, gibt mit Initiativberichten eine erste Richtung vor.

Das "Recht auf Reparatur" sieht zum Beispiel vor, dass Konsumenten die Möglichkeit bekommen, ein Produkt zu reparieren. Damit sollten Produkte reparierbar, Ersatzteile verfügbar und Aufrüstung wie zum Beispiel bei Computern möglich werden, erklärte Schieder. Er sieht darin eine "große Chance, um Wertschöpfungsketten zu verlängern" und das Handwerk vor Ort zu stärken. Seiner Ansicht nach entstehen Leistbarkeitsprobleme für Geringverdiener durch die Nicht-Erneuerbarkeit.

NEOS-EU-Mandatarin Gamon will bei der Preiseffizienz von Reparaturen wegen Lager- und Personalkosten noch genauer hinsehen. Die Technik des 3D-Drucks sieht sie als Möglichkeit, die Bevorratung von Ersatzteilen zu umgehen. Daher sollte es freigestellt bleiben, wie Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden, um Freiraum für Innovation zu lassen. Künstliche Intelligenz (KI) ist für Gamon keine "höhere Gewalt", die Verantwortung dafür liege in der Verantwortung des Unternehmens. Die Liberale tritt daher dafür ein, die Regeln für Produktsicherheit auch auf KI auszudehnen.

Die ÖVP-EU-Abgeordnete Thaler befürwortet, der Reparatur den Vorzug vor dem Wegwerfen zu geben, will aber keine "Schnellschüsse", sondern Folgenabschätzungen bei neuen Regulierungen und einen produktspezifischen Zugang. Der österreichische Handwerkerbonus werde im Bericht als Vorbild genannt, stellte Thaler stolz fest. Auf die Frage, ob reparierbare Produkte nicht teurer sein würden, antwortete sie, dass der Preis bei der Annahme eines Produkts auf dem Markt nicht die einzige Rolle spiele. Zudem sei es nicht die Aufgabe der Politik, Preise zu diktieren.

Schieder schloss sich dem an, forderte aber, die externen Kosten wie die Belastung der Umwelt zu internalisieren. Bei einem Großteil der Fälle wäre Reparatur in Hinblick auf die CO2-Bilanz günstiger als Neuanschaffung, erinnerte er und gab zu bedenken, dass Unternehmen weltweit jedes Jahr mit rund 1,9 Billionen Euro für Werbung und kommerzielle Kommunikation mehr ausgeben, als der nächste EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 inklusive Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 1,8 Bio. Euro ausmache.