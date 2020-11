EU-Parlament fordert Einhaltung der Menschenrechte in Weißrussland

Resolution gegen Eskalation im östlichen Mittelmeer - Waitz: Ziel friedliches Zusammenleben auf Zypern - Mandl für Ende von Türkei-Vorbeitrittshilfen - Sagartz gegen Staatsterror in Belarus

Das EU-Parlament stimmt am Donnerstagnachmittag über Resolutionen für die Einhaltung der Menschenrechte in Weißrussland (Belarus) und gegen die Eskalation der Lage in Zypern und im östlichen Mittelmeer durch die Türkei ab. Beide Erklärungen werden voraussichtlich die Zustimmung des EU-Parlaments erhalten, verlautete aus Parlamentskreisen.

Es darf keine Statusänderung oder gar illegale Besetzungen geben, hieß es seitens EU-Delegation der Grünen nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vergangene Woche in Varosha in der zypriotischen Sperrzone. Aus Sicht des EU-Landes Zypern gilt der Besuch als ein weiterer Schritt in Richtung endgültige Teilung der Insel. In einer Rede im nordzyprischen Lefkosa forderte Erdogan Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung.

Nach Ansicht von Thomas Waitz, EU-Abgeordneter und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, dreht Erdogan damit "an der Eskalationsspirale und will von seinen innenpolitischen Problemen ablenken". Ziel der EU müsse "das friedliche Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen im gemeinsamen EU-Mitgliedstaat Zypern sein". Eine dauerhafte Teilung der Insel sei keine Option, meint Waitz und forderte wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei.

Der ÖVP-EU-Abgeordnete Lukas Mandl hat sich am Dienstag anlässlich der Debatte im Plenum ebenfalls für "harte und wirkungsvolle Sanktionen" stark gemacht. "Der türkische Staat tut weiterhin alles für eine weitere Destabilisierung der östlichen Mittelmeerregion", kritisierte er. Der ohnehin nur noch auf dem Papier bestehende EU-Beitrittskandidatenstatus gehöre der Türkei aberkannt, so Mandl und verlangte das Ende von Vorbeitrittshilfen. "Mit den Menschen in der Türkei fühle ich mich verbunden, sie haben eine bessere Regierung verdient", räumte er ein.

In der Resolution zu Weißrussland nehmen die EU-Abgeordneten insbesondere auf den Tod des Aktivisten Roman Bondarenko Bezug. In Minsk kursieren Aufnahmen abgehörter Telefonate von Funktionären, die auf eine Verwicklung staatlicher Strukturen in den Fall hindeuten könnten.

"Niemand weiß, wen die Häscher des sogenannten Präsidenten, die in Zivilkleidung oder unbeschrifteten Uniformen unterwegs sind, als nächstes in ihre Kleinbusse zerren, in ihre Foltergefängnisse entführen und/oder totprügeln", teilte der EU-ÖVP-Abgeordnete Christian Sagartz vor Abstimmungsbeginn in einer Aussendung mit. "Dieser Staatsterror muss endlich aufhören, das sind schwere und anhaltende Menschenrechtsverletzungen, die nicht hinnehmbar sind." In Weißrussland wird seit drei Monaten gegen den als "Europas letzter Diktator" verschrienen Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert.