EU-Parlament fordert sofortige Waffenruhe in Äthiopien

Militäroffensive in der Konfliktregion Tigray

Das Europaparlament hat zu einem Ende der Kampfhandlungen in Äthiopien aufgerufen. Die Abgeordneten forderten von beiden Parteien einen sofortigen Waffenstillstand, wie es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution heißt. Politische Differenzen sollten mit demokratischen Mitteln gelöst, der Konflikt umgehend deeskaliert werden.

Am Donnerstagmorgen hatte Äthiopiens Regierungspräsident Abiy Ahmed nach dem Ablauf eines 72-stündigen Ultimatums zur Kapitulation der Kräfte in Tigray eine finale Militäroffensive in der Konfliktregion angeordnet.

Äthiopiens Regierung hatte vor drei Wochen eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray ( TPLF ) gestartet, die in der nördlichen Region Tigray an der Macht ist. Derzeit versucht die äthiopische Armee, die Hauptstadt von Tigray, Mekelle, einzunehmen. Mehr als 40.000 Menschen sind UNHCR zufolge bisher ins Nachbarland Sudan geflohen.

Hintergrund des Konflikts sind immer größere Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Die TPLF dominierte Äthiopien mehr als 25 Jahre lang, bis Abiy 2018 an die Macht kam und die TPLF hinausdrängte. Viele Menschen in Tigray fühlen sich von Addis Abeba nicht vertreten und fordern mehr Autonomie.

Die Europa-Abgeordneten riefen die äthiopische Regierung auch dazu auf, humanitären Organisationen sofort uneingeschränkten Zugang zu den Konfliktorten zu gewähren. EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, sagte, die Gefahr einer humanitären Krise sei unmittelbar. Prinzipien des internationalen Menschenrechts müssten eingehalten werden. Es solle zudem um jeden Preis verhindert werden, Zivilisten ins Visier zu nehmen. In der verabschiedeten Resolution heißt es außerdem, die äthiopischen Behörden sollte eine unabhängige Untersuchung zu Tötungen und Menschenrechtsverletzungen in dem Konflikt durchführen.