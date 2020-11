EU-Parlament ruft zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit in Krise auf

Abgeordnete regten Beendigung von Notstandsregelungen an

Um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Corona-Pandemie zu schützen, haben die Abgeordneten des Europaparlaments die Beendigung von Notstandsregelungen angeregt. Dies geht aus einer am Freitag verabschiedeten Erklärung der Parlamentarier hervor. Die schwedische Abgeordnete der Grünen-Fraktion Malin Björk sagte, ein chronischer Ausnahmezustand sei problematisch. Man müsse hier vorsichtig sein.

EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte, die Krise bedeute eine Einschränkung mancher Grundrechte. Dies könnte Probleme im Bereich der Rechtsstaatlichkeit mit sich bringen. Die deutsche SPD-Abgeordnete Katarina Barley nannte die Corona-Krise eine Herausforderung für die Demokratie. Es gebe die üblichen Verdächtigen wie Polen und Ungarn, die Grundrechte weit über Gebühr einschränkten. Die niederländische Liberale Sophia In 'T Veld sprach von Regierungen, die die Maßnahmen nutzen, um ihren Autoritarismus zu erweitern.

In der Parlamentserklärung gab es indirekt Kritik an der Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen von Mitte Oktober. Besonders wenn die Gesundheitssituation keine Debatte und keine sichereren Proteste zulasse, sollten Staaten keine Maßnahmen ergreifen, die etwa reproduktive Rechte stark einschränkten, hieß es dort.

Es müsse außerdem sichergestellt sein, dass Parlamente die Macht hätten, über ein solches Ende zu entscheiden. Auch im Notstand sollten Parlamente und Gerichte weiterhin ihre Kontrollfunktion ausüben können. Auch dürften Staaten ihre Notstandsrechte nicht dazu nutzen, am Parlament vorbei Regelungen zu treffen, die mit der Corona-Krise nichts zu tun hätten.

Reynders wies zudem darauf hin, dass bestehende Ungleichheiten in der Krise teils verschärft würden - etwas beim Zugang zum Gesundheitssystem. Frances Fitzgerald von den Christdemokraten rief dazu auf, besonders wachsam zu sein, was die Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten in der Krise angehe.