EU-Parlament will Ausnutzung von Opfern des Menschenhandels bestrafen

EU-Kommissarin Johannson: "offensichtlich, dass wir mehr tun müssen"

Im Kampf gegen den Menschenhandel will das Europaparlament verstärkt gegen Menschen vorgehen, die Dienste von Opfern wissentlich nutzen. Dabei geht es um Dienste, die mit Ausbeutung einhergehen, gemeint ist insbesondere der Bereich der Prostitution. Die Abgeordneten forderten von den Mitgliedstaaten, eine wissentliche Inanspruchnahme ausdrücklich unter Strafe zu stellen.

Für die Strafverfolgungsbehörden sei es schwierig, eine solche Nutzung nachzuweisen, hieß es in einem Parlamentsbericht, dem die Abgeordneten zustimmten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Wie aus EU-Daten hervorgeht, werden 60 Prozent der Opfer zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gehandelt. Auch im Bereich der Ausbeutung der Arbeitskraft gebe es eine Zunahme, hieß es im Bericht.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier schlugen darin vor, dass Menschen selber nachweisen sollen, alle zumutbaren Schritte unternommen zu haben, um sicherzugehen, dass sie keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die von einem Opfer des Menschenhandels erbracht wird. Die Sozialdemokratin Maria Noichl betonte, Käufer seien in diesem Zusammenhang Täter und auf der Täterseite müsse genauso heftig und kräftig agiert werden wie beim Opferschutz.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson unterstütze die EU-Abgeordneten in ihrem Vorhaben. "Es ist offensichtlich, dass wir mehr tun müssen", sagte sie in der Plenardebatte am Montag und kündigte dabei auch de Ernennung eines Anti-Menschenhandel-Koordinators an. Risikosektoren für Ausbeutung aus dem Menschenhandel wie etwa die Landwirtschaft oder das Bauwesen müssten angegangen, Straflosigkeit beendet und das Abschöpfen von Vermögen aus dem Menschenhandel in den Blick genommen werden.