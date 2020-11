EU-Parlament will Rechtstaatlichkeitsmechanismus untermauern

Neben Nachhaltigkeit auf dem EU-Binnenmarkt stehen zahlreiche außenpolitische Themen und die Pressefreiheit auf der Agenda

Das EU-Parlament will in der dieswöchigen Plenarsitzung sein Festhalten an der Rechtsstaatlichkeit als Grundwert der Europäischen Union angesichts des EU-Budgetstreits mit Ungarn und Polen bekräftigen, wie zu Beginn der Woche aus Parlamentskreisen verlautete. Die beiden Länder blockieren den mehrjährigen EU-Finanzrahmen sowie den Corona-Wiederaufbauplan, um Widerstand gegen die Verknüpfung der Vergabe von EU-Mitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren.

Die Parlamentswoche in Brüssel beginnt am Montag mit einer Debatte über Nachhaltigkeit auf dem EU-Binnenmarkt - Stichwort Produktsicherheit und -alterung -, die Pressefreiheit und die Industriestrategie der EU. Alle drei Themen werden am Mittwoch abgestimmt. Auf der Agenda der EU-Mandatare stehen jedoch auch zahlreiche außenpolitische Themen.

Am Dienstag debattieren die Abgeordneten mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die politische Lage in Zypern und die teilweise Wiedereröffnung des Stadtteils Varosha sowie die geopolitischen Auswirkungen des Abraham-Abkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emirate in der Nahost-Region. Laut Parlamentskreisen ist anzunehmen, dass die Abgeordneten das Abkommen als Schritt zur Stabilisierung der Region begrüßen.

Borrell soll auch eine Erklärung zur Bekämpfung der Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten weltweit abgeben. Das EU-Parlament fordert nach den schockierenden Morden an Journalisten in den vergangenen Jahren Mechanismen zum Schutz von Journalisten und Informanten sowie unabhängige und internationale Untersuchungen der an ihnen begangenen Verbrechen. Zur sich verschlechternden Menschenrechtssituation in Algerien, zur Lage in Äthiopien und den anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Belarus will das Parlament am Donnerstag Dringlichkeitsdebatten führen.

Zuvor soll am Mittwoch über einen Bericht zu den Auswirkungen der Coronapandemie auf die Außenpolitik der EU abgestimmt werden. Darin wird festgestellt, dass geopolitischer Wettbewerb und Spannungen nach dem Ausbruch des Virus zugenommen haben und sich die EU als globaler Akteur noch positionieren muss. Auch die transatlantische Partnerschaft solle neu belebt werden, um wirksamer gegen die Pandemie und andere internationale Herausforderungen wie den Klimawandel vorzugehen; eine neue Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Union und den USA wird gefordert.