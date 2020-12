EU-Parlamentarier: EU muss Rechtsstaatsmechanismus sofort anwenden

Regner fordert Transparenz bei Verteilung von drei Milliarden Euro Corona-Hilfen in Österreich

Europaabgeordnete haben dafür plädiert, dass die EU-Kommission den vereinbarten Rechtsstaatsmechanismus bei Verstößen im Zusammenhang mit dem EU-Budget umgehend ab 1. Jänner 2021 anwendet, auch wenn der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Gesetz noch prüfe. Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen und den Rechtsstaatsmechanismus ab, in Summe sind es rund 40 Dossiers.

Der Mechanismus gilt für das EU-Budget ab 2021 und für die Corona-Hilfen aus dem 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds. Als Hüterin der Verträge müsse die EU-Kommission ab dem 1. Jänner Sanktionen evaluieren, forderte die grüne Delegationsleiterin Monika Vana. Sie äußerte die Befürchtung, dass ein Warten auf den EU-Gerichtshof zu einer Verzögerung von bis zu eineinhalb Jahren führen würde. Trotzdem sei der von der EU vereinbarte Rechtsstaatsmechanismus "ein Meilenstein in der Geschichte der EU".

SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder sagte, würde man im März einen Verstoß feststellen, etwa wenn der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban Corona-Hilfen aus dem EU-Aufbaufonds an seine Freunde vergebe, müsste dies angezeigt werden. Realistischerweise werde es aber am Anfang noch nicht dazu kommen, dass Anlassfälle auch geahndet würden. Auch Schieder nannte den EU-Rechtsstaatsmechanismus "nicht unhistorisch".

Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner forderte Transparenz über die rund drei Milliarden Euro, die Österreich an Corona-Hilfen bekommen werde. Offiziell habe Österreich noch bis April für seinen nationalen Aktionsplan Zeit, aber es gebe bisher noch keine Informationen, obwohl vielen Klein- und Mittelbetrieben "das Wasser bis zum Hals steht". Es sei "schwer fahrlässig", dass Österreich hier etwa im Gegensatz zu den Niederlanden nicht rascher und transparenter vorgehe.

Auch die ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig betonte, die Verfahren für den Rechtsstaatsmechanismus würden am 1. Jänner 2021 starten. Die ersten Mittel aus dem neuen EU-Budget würden aber noch nicht so schnell fließen. Die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon sprach ebenfalls von einem "historischen Paket" und einem "großen Integrationsschritt". Das Europaparlament müsse aber klarstellen, dass nicht die EU-Staats- und Regierungschefs die Auslegung von Gesetzen interpretieren könnten, sondern wenn allenfalls, dann der EuGH.

Damit die Corona-Hilfen aus dem Aufbaufonds fließen können, sind noch sogenannte Eigenmittelbeschlüsse der EU-Staaten erforderlich, mit denen die Budgetobergrenze angehoben wird. Dazu sind in 23 EU-Staaten Ratifizierungen durch die nationalen Parlamente erforderlich, so auch in Österreich.