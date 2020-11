EU-Ratspräsident: Terrorismus Thema bei EU-Gipfel im Dezember

Bestandsaufnahme über die bis dahin erzielten Fortschritte geplant

Die Terrorismusbekämpfung wird auch beim nächsten regulären EU-Gipfel am 10./11. Dezember auf der Tagesordnung stehen. Geplant sei, dass der Gipfel eine Bestandsaufnahme über die bis dahin erzielten Fortschritte mache, teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag mit.

Michel verwies auf die bevorstehenden Beratungen der EU-Innenminister. "Demokratien haben die noble Aufgabe, Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Rechtsstaatlichkeit und Grundfreiheiten zu achten", schrieb der Ratspräsident.

Die EU-Innenminister wollen am Freitag in einer Videokonferenz über die Terrorismusbekämpfung nach den jüngsten islamistisch motivierten Anschlägen in Wien und Frankreich beraten. Ziel sei unter anderem ein stärkerer Austausch über terroristische "Gefährder", hieß es am Donnerstag in Ratskreisen in Brüssel. Ziel sei es, "Gefährder" in einer EU-Datenbank zu erfassen.

Im Dezember will die EU-Kommission neue Vorschläge zum Schutz der Außengrenzen und zur Löschung terroristischer Propagandainhalte im Netz vorlegen.

Bereits am 19. November beraten die EU-Staats- und Regierungschefs wieder in einer Videokonferenz. Diese Sonderaussprache ist der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewidmet.