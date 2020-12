EU-Ratspräsidentschaft - Bilanz ziehen am Wiener Würstelstand

Selmayr: EU hat im letzten Halbjahr "große Schritte nach vorne gemacht"

Nach der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands haben Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Wien, und der deutsche Botschafter Ralf Beste ganz typisch wienerisch Bilanz gezogen - und zwar am Wiener Würstelstand vor der Albertina. Die EU habe im vergangenen Halbjahr "große Schritte nach vorne gemacht", teilte Selmayr nach dem Treffen am Montag mit. Eines der Highlights sei die Einigung auf den mehrjährigen Finanzrahmen und den Aufbauplan.

"Gemeinsam haben die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten bewiesen, dass wir in Europa viel schaffen können, wenn wir zusammenhalten und an einem Strang ziehen", so Selmayr mit Blick auf die Corona-Impstoffbeschaffung, die Eindämmung der Folgen der Coronakrise sowie auf die Einigung auf ein Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien. "Die vergangenen Monate haben gezeigt, warum uns Europa nicht Wurst sein kann."

Bereits vor sechs Monaten trafen sich Selmayr und Beste mit dem kroatischen Botschafter Daniel Glunčić zu Burenwurst für die Staffelübergabe. Damals hat Deutschland die Ratspräsidentschaft von Kroatien übernommen. Ab dem 1. Jänner wird Portugal den Vorsitz innehaben.