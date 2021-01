EU: US-Rückkehr in Atomabkommen durch Verhalten Teherans gefährdet

Borrell: Zukunft der Vereinbarung "an einem kritischen Punkt"

Die EU sieht angesichts der jüngsten Uran-Pläne des Iran die Rückkehr der USA in das internationale Atomabkommen unter dem neuen Präsidenten Joe Biden gefährdet. "Das könnte die diplomatischen Bemühungen (...) untergraben, eine Rückkehr der USA (...) zu ermöglichen", schrieb der Außenbeauftragte Josep Borrell nach AFP-Informationen in seinem Einladungsschreiben für das Treffen der EU-Außenminister am kommenden Montag.

Die Zukunft des Abkommens befinde sich "an einem kritischen Punkt", betonte Borrell. Demnach sind auch die von der scheidenden Regierung von Präsident Donald Trump nochmals ausgeweiteten Sanktionen gegen den Iran ein Faktor, der den Fortbestand des Abkommens infrage stellen könnte. Sie gefährdeten die EU-Bemühungen, "den Iran wieder zur vollständigen Umsetzung seiner Verpflichtungen" aus der Vereinbarung zu bringen, heißt es in dem Schreiben Borrells, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Das 2015 vereinbarte Atomabkommen sollte den Iran am Bau einer Atombombe hindern und stellt sein Nuklearprogramm unter internationale Kontrolle. Trump hatte die Vereinbarung im Mai 2018 einseitig aufgekündigt und danach neue Wirtschaftssanktionen gegen Teheran in Kraft setzen lassen.

Seitdem hat sich auch der Iran schrittweise aus dem Abkommen zurückgezogen und die Uran-Anreicherung vorangetrieben. Vergangene Woche hatte Teheran der Internationalen Atomenergiebehörde mitgeteilt, auch die Forschungen voranzutreiben, die auf militärische Zwecke hindeuten könnten. Der Iran ist nach Angaben seines Atomchefs in der Lage, bis zu neun Kilogramm Uran pro Monat auf einen Anreicherungsgrad von 20 Prozent zu bringen. Das Atomabkommen sollte den Iran indes davon abhalten, Uran auf mehr als 3,67 Prozent anzureichern. Ziel ist zu verhindern, dass das Land Atomwaffen bekommt.

Seitens des österreichischen Außenministeriums hatte es in einer Twitter-Botschaft kürzlich geheißen: "Die anhaltenden Verstöße gegen den #JCPOA (das Internationale Atomabkommen, Anm.) sind zutiefst besorgniserregend. Sie untergraben das im Dezember in Wien eingegangene gemeinsame Engagement und gefährden die laufenden diplomatischen Bemühungen. Österreich fordert den Iran nachdrücklich auf, zur vollständigen Umsetzung zurückzukehren."