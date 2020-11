EU verbietet Bleimunition in Feuchtgebieten

EU-Parlament lehnte am Mittwoch Einspruch ab - Zwei Jahre Übergangsfrist

Der Einsatz von Bleimunition bei der Jagd in Feuchtgebieten wird künftig EU-weit verboten. Das EU-Parlament hat am Dienstag einen Einspruch gegen das von der EU-Kommission vorgeschlagene Verbot abgelehnt, wie Europaabgeordnete am Mittwochvormittag mitteilten. Damit gilt nun eine zweijährige Übergangsfrist zur Umsetzung in der nationalen Gesetzgebung der einzelnen EU-Länder. Nach Angaben der Grünen kann Österreich weiterhin sein strikteres Verbot behalten.

In Österreich gilt seit 2012 ein Bleischrotverbot bei der Jagd auf Wasserwildtiere, es gilt auch außerhalb von Feuchtgebieten. Die EU-Abgeordnete Sarah Wiener von den Grünen begrüßte das Abstimmungsergebnis zugunsten eines EU-weiten Verbotes. "Jährlich sterben mehr als eine Million Vögel an einer Bleivergiftung", erklärte sie in einer Aussendung. Alternativen zu Bleischrot gebe es "schon lange, und Blei ist aus guten Gründen bereits aus Treibstoff, Farben und Wasserleitungen verbannt". Die internationale Vereinbarung zum Schutz von Wasservögeln sei bereits 1999 in Kraft getreten, nur wenige EU-Mitgliedsstaaten hätten das Verbot von Bleischrot in Feuchtgebieten aber tatsächlich umgesetzt.

Für den ÖVP-Europaabgeordneten Alexander Bernhuber ist hingegen das Ergebnis "ernüchternd". "Künftig wird es im Zweifel schon in der Nähe einer Lacke nach dem Regen für Jäger verboten sein, Bleischrot mitzuführen. Denn laut Definition der Kommission ist 'jede vorübergehende Wasserfläche, unabhängig von ihrer Größe, ein Feuchtgebiet'", kommentierte Bernhuber am Mittwoch und wiederholte seine Kritik, dass es sich dabei um keinen "praxistauglichen Vorschlag" handle.

Der grüne EU-Abgeordnete und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, Thomas Waitz, forderte am Dienstag ein vollständiges Verbot in der EU gefordert, das die Vermarktung von Blei in Schrot beendet. Die Gesamtemissionen von Blei in Schrot auf belaufe sich auf 4.000 Tonnen im Jahr. Vögel würden das Blei aufnehmen und daran verenden.

Dass das Verbot "problemlos umsetzbar ist, haben die Niederlande und Dänemark nämlich bereits bewiesen - dort wird seit längerem generell ohne Blei gejagt", sagte Wiener.