EU-Verkehrsplan geht für WKÖ eher "in richtige Richtung"

Einzelne Vorschläge aber "überschießend" - "Ja, aber" auch vom VCÖ

Die von der EU-Kommission vorgestellte Strategie für eine nachhaltige und intelligente Mobilität führt das europäische Verkehrssystem aus Sicht der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) "in die richtige Richtung". Einzelne Vorschläge seien aber "überschießend". Der Verkehrsclub Österreich sieht die Strategie auch als "unterstützenswert" an, "in etlichen Bereichen" sei diese aber "mangelhaft", teilten die Organisationen am Mittwoch jeweils in Aussendungen mit.

"Die Umstellung der Flotten auf alternative Antriebe erfordert angemessene Förderungen, um die Mehrkosten, die Unternehmen entstehen, auszugleichen", hieß es von Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ. Die Europäische Strategie decke sich in vielen Punkte mit dem Mobilitätsmasterplan 2030, den die österreichische Verkehrswirtschaft im November vorgestellt hat. Die Umsetzung müsse unter Beachtung der "Wirtschaftsverträglichkeit" umgehend starten.

Der VCÖ verwies vor allem auch auf die wirtschaftlichen Chancen für österreichische Betriebe durch Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr.