EU verlangt Aufklärung nach Tod von 13-jährigem Palästinenser

Israelische Armee dementiert Einsatz von scharfer Munition

Die Europäische Union fordert Aufklärung über den Tod eines 13-jährigen Buben nach Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten im Westjordanland. Der Vorfall müsse von den israelischen Behörden rasch und vollständig untersucht werden, verlangte die für Palästinenser zuständige EU-Delegation am Samstag. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh bezeichnete den Vorfall als Verbrechen.

Nach palästinensischen Angaben war der Bub am Freitag bei Zusammenstößen in dem Dorf Al-Mughajjir vom Schuss eines Soldaten in den Bauch getroffen worden. Stunden später starb er. Das israelische Militär gab an, keine scharfe Munition eingesetzt zu haben. Es habe eingegriffen, um Randalierer zu stoppen, die auch Zivilisten gefährdet hätten. Medienberichten zufolge beteiligte sich der Bub an Protesten gegen den neuen Außenposten einer israelischen Siedlung.