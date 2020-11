EU-Videogipfel: Noch keine Einigung mit Polen und Ungarn erwartet

EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich primär zu Corona austauschen

Nach dem Veto Polens und Ungarns gegen das 1,8 Billionen schwere EU-Finanzpaket wegen Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit wird bei einem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am morgigen Donnerstagabend noch nicht mit einer Einigung gerechnet. Das Thema stehe formal gar nicht auf der Agenda, hieß es am Mittwoch in Ratskreisen. Schwerpunkt ist ein Austausch zur aktuellen Corona-Situation in der EU.

Bezüglich des EU-Finanzpakets aus mehrjährigem EU-Budget und EU-Wiederaufbaufonds werde lediglich die Ratspräsidentschaft bei dem Videogipfel einen Überblick über den Stand der Dinge geben, sagte ein Diplomat. Spekulationen darüber, ob eine Lösung für den Recovery Fonds auch auf zwischenstaatlicher Basis ohne Polen und Ungarn gefunden werden könne, wurden von einem ranghohen EU-Vertreter zurückgewiesen. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten zuerst Ungarn und Polen sagen, was sie wollten.

Ziel sei es, den mit dem Europäischen Parlament gefundenen Kompromiss umzusetzen. "Das ist die rote Linie", so der EU-Vertreter. In Hinblick auf das EU-Budget gebe es klare Verfahren, verwies der Diplomat auf die im Vertrag festgelegten Bestimmungen für einen Nothaushalt, sollte es keine Einigung auf einen Eigenmittelbeschluss der EU-Staaten geben.

In Hinblick auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie dürfte der EU-Gipfel auch wenig Neues bringen. Zu erwarten sind laut Diplomaten Informationen über den Impfstoff und eine Diskussion über Teststrategien, wo die EU koordinierter vorgehen wolle. Auch ein Exit der Lockdowns sollte so vorgenommen werden, dass es zu keinen grenzüberschreitenden Problemen komme.

Der Gipfel könnte auch noch zum laufenden Stand der Post-Brexit-Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien beraten. Es sei nun höchst an der Zeit, Vorbereitungen für den Fall zu treffen, dass es zu keiner Einigung komme, sagte ein ranghoher Diplomat.

Die ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, Angelika Winzig, pochte am Mittwoch in einer Aussendung auf die "gute Einigung des Europaparlaments mit den Mitgliedstaaten auf das nächste EU-Langzeitbudget 2021-2027". "Dazu gehört, dass es finanzielle Konsequenzen für Mitgliedstaaten geben wird, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen", sagte Winzig. "Die große Mehrheit der Menschen in Europa hätte kein Verständnis dafür, wenn wir ihre Steuergelder an Länder verteilten, die sich von den gemeinsamen europäischen Grundsätzen entfernt haben oder gar gegen diese verstoßen."

SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, Ungarns Premier Viktor Orban und Polen zu einem Ende der "fatalen Blockade in Sachen EU-Budget" zu bewegen. "Kurz hat immer wieder seine guten Kontakte zu Orban betont und gehört auch innerhalb der EVP offenbar trotz Orbans autoritärem Kurs und dessen erklärter Gegnerschaft zur liberalen Demokratie zu dessen letzten politischen Freunden." Die Blockade sei "der helle Wahnsinn angesichts einer Job- und Wirtschaftskrise, wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht gesehen hat".

Der Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas (ÖVP) hielte den Ausschluss der nationalkonservativen ungarischen Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei für "die logische Konsequenz", sollte an der Blockade weiter festgehalten werden, wie er am Mittwoch twitterte. EVP-Präsident Donald Tusk hatte dies bereits am Dienstag nahegelegt.