EU will auf Russlands Vorgehen gegen Kremlgegner Nawalny reagieren

Borrell verweist auf Urteil des Gerichtshof in Straßburg - Schallenberg: "Für gezielte Sanktionen, aber Dialogkanal offen halten"

Nach den beiden jüngsten Gerichtsentscheidungen gegen Kremlgegner Alexej Nawalny hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Sanktionsdrohungen gegen Russland erneuert. Gemeinsam mit den EU-Außenministern werde er an diesem Montag über Maßnahmen beraten, teilte der Spanier am Sonntag mit. Russische Gerichte würden weiterhin die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zum Fall Nawalny ignorieren.

Borrell spielte damit darauf an, dass der Gerichtshof in Straßburg Nawalnys Verurteilung in einem der Fälle als willkürlich ansieht und zur sofortigen Freilassung des Oppositionellen aufgefordert hat. Moskau weist das als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.

Nawalny war am Samstag gleich in zwei Gerichtsverfahren unterlegen. Zunächst hatte ein Berufungsgericht die unlängst verhängte Lagerhaftstrafe bestätigt. Nur wenige Stunden später kassierte Nawalny dann eine Geldstrafe wegen angeblicher Beleidigung eines Weltkriegs-Veteranen. Die Prozesse stehen als politisch motiviert in der Kritik. Nawalnys Anwälte wollen gegen die Urteile vorgehen.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) rechnet damit, dass über gezielte Maßnahmen wie Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Einzelpersonen diskutiert werde. "Ich erwarte mir dafür eine breite Mehrheit an Unterstützung", sagte Schallenberg der deutschen Zeitung "Die Welt am Sonntag". Österreich unterstütze neue Sanktionen gegen Russland, sagte Schallenberg, forderte aber, dass die Listungen "politisch smart und rechtlich wasserdicht sein" müssten. "Sonst sägen wir damit am eigenen Ast." Erneut plädierte der Außenminister dafür, den Dialogkanal zu Russland offen zu halten.