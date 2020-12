EuGH: Ablehnung deutscher Ermittlungsanordnung unzulässig

Landesgericht für Strafsachen Wien hielt deutsche Staatsanwaltschaft für gefährdet, von der Exekutive Weisungen zu bekommen

Staatsanwälte dürfen laut dem Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei Kollegen in anderen EU-Staaten Ermittlungen beantragen. Die Grundrechte der betroffenen Person seien hinreichend geschützt, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Urteil. Hintergrund waren rechtliche Bedenken des Landesgerichts für Strafsachen Wien gewesen, dass deutsche Staatsanwälte Weisungen der Exekutive unterliegen könnten, im konkreten Fall des Justizsenators von Hamburg.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte gegen mutmaßliche Straftäter ermittelt und deshalb bei der Staatsanwaltschaft in Wien beantragt, Unterlagen österreichischer Konten zu übermitteln. Das Landesgericht für Strafsachen Wien prüfte das und kam zu dem Schluss: Die deutsche Staatsanwaltschaft sei laut einem EuGH-Urteil vom Mai vergangenen Jahres der Gefahr ausgesetzt, von der Exekutive Weisungen zu bekommen. Sie könne demnach keine europäischen Haftbefehle beantragen und deshalb auch keine europäischen Ermittlungsanordnungen. Dem widersprach der EuGH allerdings.

Im Oktober des Vorjahres hatte der EuGH laut Deutscher Presse-Agentur bereits in einem ähnlichen Streitfall zwischen Justizbehörden in Österreich und Deutschland ein Urteil gefällt, allerdings ging die Debatte damals in die umgekehrte Richtung. Das Kammergericht Berlin hatte nach Übermittlung eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Wien Zweifel daran geäußert, ob die österreichischen Staatsanwaltschaften hinreichend unabhängig seien, um einen Europäischen Haftbefehl ausstellen zu können. Damals hatte der EuGH darauf verwiesen, dass der Haftbefehl sowieso erst nach Bewilligung durch ein unabhängiges Gericht - im konkreten Fall das Landesgericht Wien - Rechtswirkung entfalte.

(Rechtssache Az. C-584/19)