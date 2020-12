EuGH gibt Klage der EU-Kommission wegen EZB-Dokumente statt

Slowenien hat mit einseitiger Beschlagnahme von Unterlagen gegen Unverletzlichkeit der Archive der Union und Verpflichtung zu loyaler Zusammenarbeit verstoßen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat der Klage der EU-Kommission gegen Slowenien wegen der Beschlagnahme von Unterlagen der Europäischen Zentralbank (EZB) stattgegeben. Im Rahmen von Ermittlungen in der slowenischen Zentralbank habe Slowenien mit der einseitigen Beschlagnahme von Dokumenten, die zu den Archiven der EZB gehören, gegen ihre Pflicht verstoßen, den Grundsatz der Unverletzlichkeit der Archive der Union zu beachten, teilte der EuGH am Donnerstag mit.

Zudem hat Slowenien auch gegen die seine Verpflichtung zu loyaler Zusammenarbeit gegenüber der Union verstoßen, indem es mit der EZB nicht ordnungsgemäß zusammengearbeitet hat, um die rechtswidrigen Folgen des Verstoßes zu beheben, urteilte der EuGH.

Die EU-Kommission hatte im Vorjahr eine Vertragsverletzungsklage gegen Slowenien erhoben, weil slowenische Behörden im Jahr 2016 im Zuge von Ermittlungen gegen den früheren Gouverneur Bostjan Jazbec und seine Mitarbeiter in Zusammenhang mit der Bankensanierung eine große Anzahl von Dokumenten sowie den Laptop des Gouverneurs beschlagnahmten. Darunter befanden sich laut Kommission auch Unterlagen der EZB, die der Beschlagnahmung nicht zugestimmt hatte.

In dem Urteil, das als Präzedenzfall in Zusammenhang mit Privilegien und Immunität von EU-Institutionen gilt, stellte der EuGH fest, dass der Grundsatz der Unverletzlichkeit der Archive der Union für die Archive der EZB gilt, da diese ein Unionsorgan ist. Der Schutz erfasse die Archive auch dann, wenn sie sich in anderen Räumlichkeiten als den Gebäuden und Räumlichkeiten der Union befinden. Die nationale Zentralbanken und ihre Präsidenten haben laut dem EuGH einen gemischten Status: sie sind zweifellos nationale Behörden, aber auch im Rahmen des Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) tätig. Durch den ständigen Informationsaustausch zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken seien Dokumente, die mit Erfüllung der Aufgaben des ESZB und des Eurosystems zusammenhängen, vom Begriff "Archive der EZB" erfasst, selbst wenn sie sich im Besitz der nationalen Zentralbanken und nicht im Besitz der EZB selbst befinden, hieß es.

In Anbetracht der großen Anzahl der beschlagnahmten Dokumente in der slowenischen Zentralbank sah es der Gerichtshof als erwiesen an, dass die Beschlagnahme zwangsläufig auch Dokumente umfasste, die zu den EZB-Archiven gehören. Mit der einseitigen Beschlagnahme dieser Dokumente haben die slowenischen Behörden nach Ansicht des EuGH den Grundsatz der Unverletzlichkeit der Archive der EZB verstoßen.

Indem die Behörden der EZB nicht ermöglicht haben, unter den beschlagnahmten Dokumenten diejenige zu identifizieren, die mit der Erfüllung der Aufgaben des ESZB und des Eurosystems zusammenhängen, und indem sie diese nicht an die slowenische Zentralbank zurückgegeben haben, hat Slowenien laut EuGH auch gegen die Verpflichtung zu loyaler Zusammenarbeit verstoßen.

Slowenien hatte noch vor dem Prozessbeginn im Sommer versucht, einen Ausweg aus dem Verfahren vor EuGH zu finden. Der slowenische Premier Janez Jansa hatte sich damals in Brüssel erkundigt, ob die EU-Kommission auf die Klage verzichten würde. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich laut Medienberichten zum Dialog bereit, noch im September hieß es aus der slowenischen Regierung, dass die Gespräche noch andauern. Die Causa endete nun doch mit einem Urteil.