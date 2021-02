EuGH: Kein Schadenersatz für ehemaligen EU-Kommissar Dalli

Maltese war 2012 wegen Vorwürfen zu großer Nähe zur Tabakindustrie aus Amt geschieden

Dem früheren EU-Kommissar John Dalli steht nach seinem Rücktritt wegen Korruptionsverdachts 2012 kein Schadenersatz zu. Dies bekräftigte der Europäische Gerichtshof am Donnerstag in letzter Instanz. Dalli wollte eine Entschädigung in Millionenhöhe. (Rechtssache C-615/19). Der Malteser war 2012 nach Vorwürfen zu großer Nähe zur Tabakindustrie aus dem Amt geschieden. Es ist bereits die zweite Prozessrunde des inzwischen 72-Jährigen.

Zunächst hatte er vor dem EU-Gericht argumentiert, er sei nicht freiwillig zurückgetreten, sondern aus dem Amt gedrängt worden. Er verlangte 1,9 Millionen Euro Schadenersatz, blitzte aber bereits 2015 vor dem EU-Gericht und 2016 vor dem EuGH ab.

Daraufhin rief Dalli das EU-Gericht erneut an, nun mit der Begründung, die Kommission und die EU-Anti-Betrugsbehörde OLAF hätten sich rechtswidrig verhalten. Nun wollte er eine Million Euro. Doch das EU-Gericht entschied 2019 erneut gegen ihn. Der EuGH bestätigte dies nun.

Vor Dallis Ausscheiden hatte OLAF festgestellt, dass der Gesundheitskommissar sich mehrfach inoffiziell und vertraulich mit Vertretern der Tabakindustrie getroffen habe. Zudem erklärten die EU-Ermittler, ein Bekannter Dallis habe Bestechungsgelder von der Tabakindustrie gefordert, damit Dalli den Entwurf einer Tabak-Richtlinie ändere. Dalli bestritt damals jede Schuld. Er sah sich als Opfer der Tabakindustrie: Diese habe ihn politisch ausschalten wollen.