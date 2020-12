Euro Dienstagfrüh kaum verändert bei 1,2150 Dollar

US-Konjunkturdaten am Nachmittag im Blick der Investoren

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,2150 US-Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2162 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen vor allem in den USA einige Konjunkturdaten an, die Anleger in den Blick nehmen dürften. Veröffentlicht werden etwa Stimmungsdaten und Produktionszahlen aus der Industrie. Im Euroraum werden Inflationsdaten aus Frankreich und Italien erwartet. Daneben äußert sich EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.