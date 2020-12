Euro Dienstagfrüh mit 1,2236 Dollar etwas höher

Dollarschwäche gibt Euro Auftrieb

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in der Früh bei 1,2236 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2219 (Donnerstag: 1,2193) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,2205 Dollar.

Wie bereits zum Wochenauftakt sprachen Marktbeobachter von einer Dollarschwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Sie verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Jahresende. Vor diesem Hintergrund sind Währungen wie der US-Dollar weniger gefragt, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten.

Als Ursache für die Kauflaune an den Finanzmärkten wurde eine Aufstockung des staatlichen Konjunkturpakets in den USA im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie genannt. Das US-Repräsentantenhaus hatte zuvor für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger gestimmt. In der Kongresskammer kam bei einer Abstimmung am Montag (Ortszeit) die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um die Direkthilfen von 600 auf 2.000 Dollar (rund 1.600 Euro) pro Kopf anzuheben.