Euro Freitagfrüh mit 1,1925 Dollar weiterhin nahe Dreimonatshoch

Gemeinschaftswährung legte gegenüber Vortag leicht zu

Der Euro hat am Freitag leicht zugelegt. In der Früh kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1925 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Nur wenig höher hatte der Euro am Vortag ein Dreimonatshoch markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf genau 1,1900 (Mittwoch: 1,1890) Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Außerdem äußern sich einige Notenbanker aus den Reihen der EZB. In den USA bleibt es überwiegend ruhig, da viele Amerikaner einen Tag nach Thanksgiving freinehmen.