Euro Freitagfrüh mit 1,2101 Dollar etwas leichter

Trübe Stimmung an Finanzmärkten sorgt für stärkere Nachfrage nach Weltreservewährung Dollar

Der Kurs des Euro ist am Freitag gesunken. Am Devisenmarkt zeigte sich in der Früh eine breitangelegte Dollarstärke, die den Euro im Gegenzug belastete. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,2101 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2091 (Mittwoch: 1,2114) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 21 Uhr bei 1,2133 US-Dollar.

In der Früh konnte der Dollar zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Eine trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für eine stärkere Nachfrage nach der Weltreservewährung. Zuvor kam es erneut zu Kursverlusten an den Aktienmärkten in Asien und auch an den europäischen Börsen werden zum Handelsauftakt neuerliche Verluste erwartet.

Seit Tagen zeigte sich an den Aktienmärkten eine Kurskorrektur, die bei vergleichsweise sicheren Anlagen für Auftrieb sorgte. Vor diesem Hintergrund steuert der Dollar auf die stärksten Gewinne auf Wochensicht seit Oktober zu. Im weiteren Handelsverlauf werden in der Eurozone und den USA noch zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, die dem Devisenhandel neue Impulse geben könnten.