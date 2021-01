Euro gab Donnerstagfrüh weiter auf 1,2096 Dollar nach

Dollar von Anlegern wieder stärker nachgefragt

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag zum Dollar gesunken. Im Vergleich zu den Verlusten vom Vortag hielt sich das Minus in der Früh aber in engen Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,2096 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gestanden war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2114 (Dienstag: 1,2143) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Mittwoch gegen 21 Uhr bei 1,2104 US-Dollar.

Die starken Kursverluste zur Wochenmitte haben sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Am Mittwoch hatten unter anderem Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot belastet. Der Gouverneur der Notenbank der Niederlande hatte in einem Interview deutlich gemacht, dass die EZB über Instrumente verfüge, die man falls notwendig gegen einen zu starken Kursanstieg des Euro einsetzen könnte. In den vergangenen Monaten hatte eine Dollarschwäche mehrfach für Auftrieb beim Euro gesorgt.

Zuletzt wurde der Dollar von Anlegern wieder stärker nachgefragt. Am Donnerstag konnte er in der Früh im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil kräftigen Verlusten an den asiatischen Börsen. Vor diesem Hintergrund ist die Weltreservewährung Dollar bei Anlegern stärker gefragt, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet.