Euro-Geldmarkt im Verlauf weiter unverändert

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag am frühen Nachmittag in allen beobachteten Laufzeiten weiterhin unverändert präsentiert.

Die Geldmarktzinsen lauteten gegen 13.30 Uhr:

Taggeld -0,510 -0,410 1 Woche -0,500 -0,400 1 Monat -0,590 -0,490 2 Monate -0,570 -0,470 3 Monate -0,550 -0,450 6 Monate -0,480 -0,380 12 Monate -0,420 -0,320

Das Fixing der Euribor-Zinssätze lautete per 15. Februar:

Taggeld (Eonia/Freitag) -0,479 1 Woche -0,565 1 Monat -0,553 3 Monate -0,547 6 Monate -0,521 12 Monate -0,505