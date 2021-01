Euro hält sich auf Vortagsniveau

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2158 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen IHS Markit veröffentlicht die Einkaufsmanagerindizes für Jänner. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf die konjunkturelle Situation im Währungsraum. Nach wie vor lasten die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stark auf der wirtschaftlichen Entwicklung.