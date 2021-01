Euro hält sich mit 1,2245 Dollar auf erhöhtem Niveau

Dollar auf breiter Front schwächer

Der Euro hält sich zu Beginn des neuen Jahres auf erhöhtem Niveau. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag in der Früh 1,2245 US-Dollar. Ende vergangenen Jahres war der Euro mit gut 1,23 Dollar auf den höchsten Stand seit April 2018 gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,2271 (Mittwoch: 1,2281) Dollar festgelegt.

Zum Wochenstart profitierte der Euro vor allem von einem auf breiter Front schwächeren Dollar. Die US-Währung wurde durch die überwiegend gute Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten belastet. Die Hoffnung auf flächendeckende Corona-Impfungen in diesem Jahr sowie die starke finanzielle Unterstützung durch Notenbanken und Staaten stützt die Stimmung.

Zu Wochenbeginn stehen in vielen Regionen der Welt die Einkaufsmanagerindizes an. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Konjunktur. Veröffentlicht werden die Kennzahlen aus der Industrie. Der Sektor wird von der Coronapandemie weniger stark belastet als der Dienstleistungssektor.