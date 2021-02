Euro-Inflationsbarometer auf höchstem Stand seit Mai 2019

Investoren rechnen an der Börse zwischen 2026 und 2031 mit einer Teuerung von durchschnittlich etwas mehr als 1,35 Prozent

Die Aussicht auf ein massives Coronahilfspaket beim wichtigen Handelspartner USA haben die Inflationserwartungen in der Eurozone steigen lassen. Das Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, kletterte am Dienstag auf 1,3579 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mai 2019. Der Wert bedeutet, dass Investoren an der Börse zwischen 2026 und 2031 mit einer Teuerung von durchschnittlich etwas mehr als 1,35 Prozent rechnen.

US-Präsident Joe Biden will weiterhin mit Unterstützung seiner Demokraten und der Republikaner im Kongress ein 1,9 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) schweres Hilfspaket für die von der Coronapandemie gebeutelte Wirtschaft auf den Weg bringen. Bisher ist zwar noch kein Durchbruch erzielt worden. Das jüngste Treffen mit republikanischen Senatoren sei aber produktiv verlaufen, hatte das Präsidialamt am Montag erklärt.

Der Five-Year-Five-Year-Forward wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) genau verfolgt. Denn er liefert Aufschluss darüber, wie sich an der Börse die Inflationserwartungen entwickeln. Die EZB strebt knapp unter zwei Prozent Teuerung für die Wirtschaft an. Denn das sichert genügend Abstand zu einer Deflation - einer gefährlichen Spirale aus fallenden Preisen und sinkenden Investitionen, gegen die geldpolitisch nur schwer anzukommen ist. Allerdings verfehlt die EZB ihr Inflationsziel bereits seit Jahren. Im Dezember war die Teuerungsrate mit minus 0,3 Prozent sogar negativ.