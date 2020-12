Euro kaum bewegt vor Wirtschaftsdaten

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten kaum bewegt. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht zuvor. Zurzeit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2140 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte werden in vielen Ländern der Welt wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Konjunkturumfrage für die Industrie. Die daraus abgeleiteten Einkaufsmanagerindizes geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Bisher ist die Industrie wesentlich besser durch die Coronapandemie gekommen als die Dienstleister, die unter den Beschränkungen leiden.