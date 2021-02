Euro-Konjunktur im Februar mit gebremster Talfahrt

EU-Konjunkturprognose bestätigt Rezession in Eurozone: -0,3% für 2012 Die EU-Kommission hat ihre düstere Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr bestätigt. In ihrer von Wirtschaftskommissar Olli Rehn in Brüssel präsentierten Frühjahrsprognose geht die EU-Kommission wie bereits im Februar von einer "milden Rezession" für die EU-Wirtschaft aus. Für 2012 wird demnach das BIP der Eurozone um 0,3 Prozent schrumpfen, während die EU ein Nullwachstum verzeichnet. Für Österreich prognostiziert die EU-Behörde im laufenden Jahr ein Wachstum von 0,8 Prozent. Das liegt geringfügig über den Erwartungen der Kommission vom Februar, als sie für die Alpenrepublik noch ein Plus 0,7 Prozent für 2012 vorhersagte.