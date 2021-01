Euro startet mit 1,2065 Dollar etwas leichter in die neue Woche

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Tief 1,2065 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut einem Monat. Der Dollar tendierte dagegen zu vielen Währungen etwas fester. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,2123 (Donnerstag: 1,2124) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,2080 US-Dollar.

Der Dollar profitierte im frühen Handel von einem Bericht der US-Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Demnach will die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen während ihrer Anhörung vor dem Kongress in dieser Woche das tradierte Ziel marktbasierter Wechselkurse betonen. Verglichen mit den teils provokanten Äußerungen der Trump-Regierung wäre dies ein Schritt in Richtung "normaler" Wechselkurspolitik mit jahrzehntelanger Tradition.

Konjunkturdaten, die für Wechselkursbewegung sorgen könnten, stehen zum Wochenstart so gut wie keine auf dem Plan.