Euro startete mit 1,2085 Dollar stabil in die neue Woche

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil bei der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete Montagfrüh 1,2085 Dollar und damit etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,2121 (Donnerstag: 1,2225) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,2081 Dollar.

Am Montag stehen wichtige Konjunkturzahlen aus der Industrie auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlicht das Forschungsunternehmen Markit seine Unternehmensumfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe. In den USA gibt das Institut ISM seinen entsprechenden Indikator bekannt. Aus den Reihen der EZB äußern sich Präsidentin Christine Lagarde und Vizechef Luis de Guindos.