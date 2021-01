Eurofighter fliegen am Limit

Belastung für Personal und Flieger seit Wegfall der Saab 105 erwartungsgemäß gestiegen

Nach dem Ausscheiden der Saab-105-Jets vor einem Monat sind die 15 Eurofighter des Bundesheeres die letzten verbliebenen Luftsicherer. Das hat erwartungsgemäß dazu geführt, dass die Belastung für das Personal und die Flieger gestiegen ist, wie ein Bericht der "Krone" veranschaulicht. Die dort aufgezeigten Probleme sind an sich nicht neu, haben sich aber mit dem Wegfall der Saab verschärft.

Bisher wurden von Linz (Saab 105) und von Zeltweg (Eurofighter) Jets zur Luftraumüberwachung eingesetzt. Mit dem Wegfall der Saab läuft der komplette Betrieb nur mehr über Zeltweg. Ein Klumpenrisiko: Erst im Dezember stand Zeltweg still, weil es bei der Flughafenfeuerwehr zu Coronafällen kam. Im Ministerium weist man das zurück, die Eurofighter weichen jetzt schon auf den Flugplatz Hörsching aus und 2021 werde sowohl in Hörsching als auch Zeltweg investierst, sagte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Die "Krone" berichtet weiters, dass zwei der 15 Eurofighter stillgelegt seien und als Ersatzteillager dienen. "Das stimmt nicht", so Bauer. Wenn Ersatzteile getauscht werden, stehe jedes Flugzeug stillt, nicht nur die Eurofighter. Wahr ist allerdings schon, dass Österreich dank des Darabos-Deals im Jahr 2007 die veraltete Tranche-1 fliegt, die in allen anderen Ländern ausrangiert wird. Deutschland tauscht gerade all seine Tranche-1-Jets gegen neuere aus.

Bestätigt wird im Ministerium, dass die Eurofighter 2020 die vorgesehenen 1.500 Flugstunden pro Jahr nicht absolvieren konnten. Das sei aber an coronabedingten Einschränkungen gelegen. Tschechien fliegt zum Vergleich mit Saab-Gripen-Jets 2.000 Stunden und mehr.

Engpässe gibt es auch beim Personal. Von derzeit 17 Eurofighter-Piloten sind laut "Krone" fünf kurz davor, aus körperlichen Gründen auszuscheiden. Die Ausbildung neuer Piloten dauert rund fünf Jahre, drei davon finden im Ausland statt. Sprecher Bauer weist darauf hin, dass es ohne Saab zwar Änderungen bei der Ausbildung gibt, diese aber schon seit Jahren zum Teil im Ausland stattfindet. Er bestätigt aber, dass es einen Mangel beim Bodenpersonal gibt. Der Fachkräfte-Mangel im technischen Bereich betreffe eben nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch das Heer. Hier habe sich die Situation mit dem Ausscheiden der Saab tendenziell aber entspannt, weil frei gewordenes Personal nun beim Eurofighter sei.

Aktuell hofft das Verteidigungsministerium, die im Betrieb teuren Eurofighter an Indonesien verkaufen zu können. Gelingt dies, stünden u. a. der Saab Gripen oder gebrauchte F-16 bereit. Bleiben wir auf den Eurofightern sitzen, muss modernisiert werden. Immerhin ein zweiter Standort neben Zeltweg ist in Planung: Linz-Hörsching soll seine Wiederauferstehung als Ausweich-Stützpunkt feiern. Ab 2022 - nach den Landtagswahlen, so die "Krone".